Schriftsteller Lutz Seiler erhält Georg-Büchner-Preis 2023

Wenige Wochen nach seinem 60. Geburtstag bekommt Lutz Seiler den Büchner-Preis. Das ist bei weitem nicht seine erste Auszeichnung – die Liste der Literaturpreise, die Seiler schon bekommen hat, ist lang. Aber gewiss ist es die wichtigste.

Seiler begann als Lyriker

Mit 50.000 Euro ist der Büchner-Preis dotiert. Vergeben wird er seit 1951 – und zwar an Autorinnen und Autoren, die "durch ihre Arbeiten und Werke in besonderem Maße hervortreten" und "an der Gestaltung des gegenwärtigen deutschen Kulturlebens wesentlichen Anteil haben", wie es in der Satzung der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung heißt. Die Liste der Preisträgerinnen und Preisträger liest sich eindrucksvoll. Mit dabei sind unter anderem Erich Kästner, Thomas Bernhard, Elfriede Jelinek oder – im letzten Jahr - Emine Sevgi Özdamar.

Man ehre mit Lutz Seiler einen Autor, "der mit klangvollen Gedichtbänden begann, von dort zum Erzählen fand, stets aber ein so klarer wie rätselhafter, dunkel leuchtender Lyriker bleibt", heißt es in der Mitteilung der Akademie vom Dienstagmorgen. "Lutz Seiler hat als Romancier und als Dichter zu seiner eigenen, unverwechselbaren Stimme gefunden, melancholisch, dringlich, aufrichtig, voll von wunderbaren Echos aus einer langen literarischen Tradition", heißt es.

Ein vielfach ausgezeichneter Autor

Geboren wurde Seiler 1963 im thüringischen Gera. Er machte eine Lehre als Baufacharbeiter und begann während seiner Zeit bei der Armee mit dem Schreiben. Nach seinem Germanistik-Studium in Halle (Saale) ging er nach Berlin und arbeitet seitdem als freischaffender Schriftsteller.

Nach ersten Erfolgen als Lyriker machte er sich auch als Prosaschriftsteller einen Namen – spätestens mit dem Gewinn des Bachmann-Wettbewerbs im Jahr 2007. 2014 erhielt er den Deutschen Buchpreis für seinen Roman "Kruso", der in 25 Sprachen übersetzt und von der UFA verfilmt wurde. 2020 wurde sein Roman "Stern 111" mit dem Preis der Leipziger Buchmesse ausgezeichnet.

Der Büchner-Preis wird am 4. November im Staatstheater Darmstadt verliehen.