Konzerte, Tubas, Inklusion: Internationale Musikmesse "akustika"

Drei Instrumentenklassen auf vier Etagen

Das Messe-Angebot besteht aus drei Themenbereichen: "Streich- und Zupfinstrumente", "Tasteninstrumente" und "Blech- und Holzblasinstrumente". Die sind über 3.000 Quadratmeter und vier Etagen verteilt. Auf Ebene drei finden die Besucher Flöten, Klarinetten, Percussions und Akkordeons, aber auch die Tuba. Die bekommt auf der Messe als "Instrument des Jahres" einen Ehrenplatz.

Im zweiten Obergeschoss, in dem die Klaviere und Flügel stehen, dürfen die Zuschauer jedes ausgestellte Instrument spielen und mit den anderen vergleichen. Auf den Klavier-Bereich ist Projektleiter Malik Heißer besonders stolz: "Alle namhaften Piano- und Flügelhersteller sind mit ihren Instrumenten vertreten, sodass wir hier ein Angebot präsentieren können, das es in dieser Bandbreite seit Jahrzehnten nicht mehr an einem Ort versammelt gab." Außerdem sei ein Konzert geplant, bei dem zehn Pianisten gleichzeitig spielen.