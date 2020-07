Das sind die 5 wichtigsten Kino und Heimkino-Neustarts der Woche

"Undine" – Paula Beer als moderne Nixe

Die Undine muss Männer, die sie verlassen, in den Abgrund ziehen: So erzählt es der Mythos der Wassernixe. Regisseur Christian Petzold schafft nun eine so moderne wie kluge Neuinterpretation. Im Zentrum eine Stadthistorikerin, die sich in einen Taucher verliebt. Paula Beer und Franz Rogowski schweben herzzerreißend als Liebende durch dieses bildstarke, poetische Märchen.