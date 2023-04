Keine gewöhnliche Mafia-Serie: "The Good Mothers"

Die jungen Frauen sehnen sich nach Liebe, einer Familie ohne Angst und einem selbstbestimmten Leben, für sich und vor allem für ihre Kinder. Diese Hoffnung auf Normalität weiß die Staatsanwältin Anna Colace zu nutzen. Sie sieht die Frauen nicht nur als Opfer, sondern auch als Komplizinnen ihrer Ehemänner, Söhne, Brüder und Väter: Giuseppina Pesce, Anfang 30 und Mutter dreier Kinder, erledigt Botengänge für die Kokainschmuggler und ist Zeugin bei geheimen Absprachen. Genau das macht sie für die Ermittlerin zu einer wichtigen Zeugin – doch die Loyalität der Frauen zu ihren Familien zu brechen, erfordert Härte – und viel Geduld. Auch für die Zuschauenden.

Gewalt wird nicht gezeigt

Die ersten beiden Folgen von "The Good Mothers" sind fast schon quälend langsam erzählt. So überträgt sich die Leidensfähigkeit der Frauen – die immerzu gefangen sind, einerseits in ihren Familien, später in Polizeihaft und dann im Zeugenschutz. Gewalt bestimmt das Leben aller Clan-Mitglieder. In Gangster-Filmen werden diese Exzesse oft verklärt – aber einen Einblick in die von Kontrollsucht und Paranoia geprägten Beziehungen bieten sie nicht. Der britische Regisseur Julian Jarrold (u.a. "The Crown") und seine italienische Kollegin Elisa Amoruso wollten sich mit "The Good Mothers" von diesem bekannten, oft verherrlichenden Mafia-Narrativ abgrenzen, erzählte Jarrold auf der Berlinale: "Die Serie bietet eine neue Perspektive auf das Thema. Die Gewalt findet off-screen statt, oder wir sehen nur die Konsequenzen davon. Als Regisseur wollte ich das Publikum durch die Augen der Charaktere blicken lassen, so dass es die archaischen Familienstrukturen wirklich verstehen kann."

Das gelingt "The Good Mothers" in den sechs einstündigen Episoden eindrücklich. Die Serie weist einen neuen Weg für True Crime Erzählungen auf, indem sie die Opfer und Geschädigten in den Mittelpunkt rückt, Empathie und Respekt für sie einfordert. Die Spannung, die klassische True-Crime-Stories in der Täterjagd und den Herausforderungen der Ermittelnden finden, fehlt in "The Good Mothers" trotzdem nicht. Sie ist in der Gefühlswelt der Protagonistinnen angelegt – und ihrem Kampf für Freiheit und Recht.