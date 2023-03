"Extrapolations": Klimawandel-Serie mit großem Staraufgebot

Überambitioniert und trotzdem wichtig

Leider ist es wie so oft mit den guten Absichten – sie kommen nicht unbedingt bei den Rezipienten an. "Extrapolations" wirkt überambitioniert und ist so überfrachtet mit Fakten und Ideen, dass die Serie schon in den ersten beiden Folgen droht, ihr Publikum zu verlieren. Die Gegenspieler sind nur allzu deutlich als solche erkennbar, dabei ist kein einzelner Unternehmer, kein einzelner korrupter Politiker für die Klimakrise verantwortlich.

Außerdem konzentriert sich die Serie zumindest anfangs noch zu sehr auf Charaktere, die von Wasserknappheit, Hungersnöten und Naturkatastrophen nicht direkt betroffen sind – oder sogar von diesen Entwicklungen profitieren. Von einer weltweiten Migrationskrise erfahren wir aus eingeblendeten Nachrichtenbildern und Dialogen, aber wir erleben sie nicht mit. Wir spüren nicht die tödliche Bedrohung für jedes einzelne Menschenleben im globalen Süden, weil wir mit den Serienprotagonisten in klimatisierten Räumen und in Sicherheit sind – genau wie in der Realität vor dem Serienbildschirm.