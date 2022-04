Karfreitag: Kirchen in Bayern begehen stillen Feiertag

Am Karfreitag erinnern Christen an das Leiden und Sterben Jesu am Kreuz. Der Name leitet sich aus dem althochdeutschen Wort "Kara" ab, was Trauer, Kummer und Klage bedeutet. Karfreitag ist in Verbindung mit Ostern - der Feier der Auferstehung Jesu - ein zentraler kirchlicher Gedenk- und Feiertag. Gottesdienste werden oft gegen 15 Uhr zur - laut Bibel überlieferten - Todesstunde Jesu gefeiert.

Was wird am Karfreitag gefeiert?

In der Bibel wird die Geschichte erzählt, wie Jesus, nachdem er von einem seiner Jünger an seine Feinde verraten wurde, in Jerusalem zum Tod durch das Kreuz verurteilt wird. Die Kreuzigung war damals die grausamste Art der Hinrichtung.

Jesus muss sein Kreuz zur Todesstätte außerhalb der Stadtmauern selbst tragen, aus Spott wird ihm eine Dornenkrone auf den Kopf gesetzt. Schließlich wird Jesus ans Kreuz genagelt und stirbt. Das Christentum wurde so zur Religion des Kreuzes.

Was ist ein stiller Feiertag?

Der Karfreitag ist auch ein gesetzlicher Feiertag, der zudem ein stiller Feiertag ist. Das bedeutet, Partys, Konzerte, öffentliche Sportveranstaltungen, Jahrmärkte und andere Veranstaltungen, die "nicht dem ernsten Charakter dieser Tage entsprechen", sind verboten - dies wird allgemein auch als Tanzverbot bezeichnet. Auch Kinos und Theater müssen ihr Programm dem stillen Charakter des Tages anpassen, wie es in den Feiertagsgesetzen der Bundesländer heißt.

Wer das Verbot missachtet, dem droht in Bayern ein Bußgeld. Darum gibt es gesellschaftliche Diskussionen, weil insbesondere nicht-gläubige Menschen sich in ihren Grundrechten eingeschränkt fühlen. Andere stille Feiertage im Freistaat sind Aschermittwoch, Gründonnerstag, Karsamstag, Allerheiligen, der Volkstrauertag, der Buß- und Bettag, der Totensonntag und auch Heiligabend.

Traditioneller Brauch: die Karfreitagsratschen

Doch es ist nicht alles still am Karfreitag. Es geht traditionell auch richtig laut zu: mit den Karfreitagsratschen. Dieser Brauch sei in der katholischen Tradition entstanden, erläutert David Theil, katholischer Pfarrer des Pfarrverbands Altschwabing in München.

Normalerweise rufen die Glocken auf dem Kirchturm zum Gebet. "Und nachdem die Glocken von Gründonnerstags-Gloria bis Osternachts-Gloria nicht erklingen, brauchte man ein anderes Zeichen, um die Menschen zu rufen. Und daraus entstanden die Karfreitagsratschen."

Unterschiede katholische und evangelische Kirche

Für evangelische Christen hat der Karfreitag eine besonders große Bedeutung. Viele sehen in ihm sogar den höchsten evangelischen Feiertag. Offiziell sagt die evangelische Kirche auf ihrer Homepage: "Protestanten betrachten den Karfreitag als ganz besonderen Feiertag. Doch Ostern, die Feier der Auferstehung Jesu, ist für sie - wie für alle Christen - das höchste Fest."

In der katholischen Kirche ist der Tag neben dem Aschermittwoch einer von jährlich zwei strengen Fast- und Abstinenztagen. Anders als bei Protestanten finden in katholischen Kirchen nur Wortgottesdienste statt.

Karfreitag und der Krieg in der Ukraine

Der Krieg in der Ukraine und das damit verbundene Leid vieler Menschen ist in diesem Jahr ein zentrales Thema vieler Gottesdienste. "Das Kreuz vom Karfreitag steht für das Schlimmste und Brutalste, was Menschen einander antun können. Golgatha (der Todesort Jesu; Anm. d. R.) - das ist heute in Butscha, Mariupol, Charkiw", erklärte die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) Annette Kurschus in einer Mitteilung. "Am Ende wird das Leben siegen. Doch an Karfreitag sind wir da noch nicht", so Kurschus. "An Karfreitag will die elende Todesnot ausgehalten sein."

Auch beim traditionellen Kreuzweg mit dem Papst am Kolosseum in Rom, wird das Thema des Krieges aufgegriffen. Eine ukrainische und russische Familie gestalten dort gemeinsam die vorletzte Kreuzweg-Station "Jesu Tod am Kreuz". Darin bringen sie ihre Verzweiflung über die Schrecken des Krieges zum Ausdruck: "Warum ist unser Land so dunkel geworden wie Golgatha?", schreiben sie. Und weiter: "Wo bist du, Herr? Warum hast du unsere Familien auf diese Weise auseinandergerissen?"

Kritik an Gestaltung des Kreuzwegs in Rom

Der Plan, dass eine ukrainische und russische Familie gemeinsam die Kreuzweg-Meditation begehen, stößt in der Ukraine auf Kritik. Unter anderem vom ukrainischen Botschafter im Vatikan und dem griechisch-katholischen Erzbischof von Kiew, Swjatoslaw Schewtschuk: "Ich halte diese Idee für nicht ratsam und zweideutig, da sie den Kontext der militärischen Aggression Russlands gegen die Ukraine nicht berücksichtigt", erklärte Schewtschuk am Dienstag in einem Schreiben.