Kabarett in Aschaffenburg: 25 Jahre Urban Priols Hofgarten

Das Hofgarten Kabarett von Urban Priol feiert im September sein 25-jähriges Jubiläum. Am 6. September 1998 eröffnete der Kabarettist die Kleinkunstbühne in dem denkmalgeschützten Gebäude in Aschaffenburg, eine Orangerie aus dem 18. Jahrhundert im Stadtpark "Schöntal". Das Hofgarten Kabarett hat sich seitdem einen Ruf weit über den bayerischen Untermain hinaus aufgebaut – durch die Auftritte von renommierten Kabarettistinnen und Kabarettisten, aber auch durch den Aufbau neuer Talente. Jetzt zum Jubiläum bleibt das Hofgarten Kabarett seinem Ruf treu und präsentiert junge Nachwuchstalente unter dem Motto "Neues aus alten Gemäuern".

Jubiläumsprogramm mit Nachwuchstalenten

"Hausherr Urban Priol tritt in die zweite Reihe und moderiert die nächste Generation an", wie es im Programm heißt: von Poetry-Slam und Podcast über junges Kabarett und Comedy. Den Anfang machen am Freitagabend Luksan Wunder, ein Comedy- und Satirekollektiv aus Berlin. Deren Internetvideos bringen es weltweit auf über eine halbe Milliarde Klicks. Außerdem steht Nektarios Vlachopoulos am selben Abend auf der Bühne, ein Slampoet und Humorist, ehemaliger Deutschlehrer mit griechischem Integrationshintergrund. Er verknüpft aktuelles Geschehen und Alltagsgeschichten zu Gesellschaftskritik. Am Samstag folgen Patti Basler aus der Schweiz und Patrick Salmen. Am Sonntag gibt sich Hausherr Urban Priol selbst die Ehre mit seinem Jahresrückblick "Tilt!"

Aschaffenburger Hofgarten Kabarett gilt als Talentschmiede

Nachwuchsförderung hat im Aschaffenburger Hofgarten Kabarett von Anfang an eine große Rolle gespielt. "Wir leben davon", sagt Geschäftsführer Axel Teuscher, der 2003 die Geschäftsführung übernommen hat und auch für das Programm der Kleinkunstbühne zuständig ist. "Bülent Ceylan hat seine Karriere hier begonnen, Martina Schwarzmann hatte 16 Personen bei ihrem ersten Auftritt bei uns, Matthias Egersdörfer ist hier groß geworden, Rolf Miller macht nicht umsonst seine Premieren hier im Hofgarten." Das Hofgarten Kabarett sieht er als Talentschmiede für junge, unbekanntere Künstler, die später aber ein größeres Publikum ziehen. Davon profitiere später dann auch der Hofgarten mit entsprechenden Besucherzahlen.

Dass das funktioniert, weiß auch Hans Greifenstein vom "Ersten Allgemeinen Babenhäuser Pfarrer Kabarett". Das Duo aus dem benachbarten Hessen zählt zu den ersten, dauerhaften Wegbegleitern des Hofgarten Kabaretts und Urban Priols, der die ehemaligen Pfarrer damals im Jahr 2000 entdeckte. "Urban war damals schon sehr bekannt und für uns war das damals eine irre Sache, als er uns gebeten hat im Hofgarten aufzutreten. Wir haben damals eher Auftritte auf Gemeindefesten gehabt." Davon ist das Duo mittlerweile weit entfernt, sie treten auf renommierten Kabarett-Bühnen auf. Im Hofgarten Kabarett haben sie am 29. September ihren 130. Auftritt. "Und jeder einzelne davon war immer ausverkauft, was auch an der tollen Organisation der Menschen im Hintergrund liegt, hier klappt die Werbung, der Ton – hier stimmt einfach alles," schwärmt Hans Greifenstein.

Hausherr Urban Priol: "Weiter, immer weiter"

Auch Hausherr Urban Priol blickt auf die vergangenen 25 Jahre gerne zurück: "Es kommt mir heute noch so vor, als wäre es gestern gewesen, dass wir eröffnet haben. Dass es sich so etabliert hat, das erfüllt einen schon mit Freude." Im vergangenen Vierteljahrhundert haben sich neben Nachwuchskünstlern auch reichlich Bundesligisten der Kabarett-Szene die Klinke in die Hand gegeben: von Georg Schramm, Piet Glocke, Erwin Pelzig, Martina Schwarzmann über Jochen Malmsheimer bis hin zu Dieter Hildebrandt, Mitbegründer der Münchner Lach- und Schießgesellschaft. Im Hofgarten Kabarett fand zudem 2004 die Verleihung des renommierten Kleinkunstpreises "Salzburger Stier" statt. 2010 wurde dort auch der Bayerische Kabarettpreis unter anderem an Gerhard Polt verliehen.

Auch nach 25 Jahren haben aber weder Urban Priol noch Hofgarten-Geschäftsführer Axel Teuscher genug. "Wie hat Oliver Kahn vom FC Bayern immer gesagt? Weiter, immer weiter, das ist unser Motto und da halten wir uns dran", sagt Urban Priol.