Joe Sacco und seine Comic-Reportage "Wir gehören dem Land"

Paul Andrews, einer der vielen Menschen, die Sie getroffen haben, sagt: „Sie – die Weißen – wollten uns die Persönlichkeit nehmen.“ Valerie Conrad, heute Anwältin, spricht von einem Schandfleck in der Geschichte Kanadas. Es gab eine Kommission für Wahrheit und Vergebung, sie sprach mit Blick auf das, was den Dene angetan wurde, von einem kulturellen Genozid und machte die kanadische Regierung und die Kirchen verantwortlich. Was waren die Konsequenzen dieser Suche nach Wahrheit und Vergebung?

Das ist ambivalent. Einerseits ist es sehr begrüßenswert, dass sich eine Gesellschaft und auch eine Regierung auf diese Weise mit ihren Vergehen auseinandersetzt. Ein Gericht sprach den unmittelbar Betroffenen eine finanzielle Entschädigung zu. Ich thematisiere das auch in meinem Buch: Manche Menschen waren durch dieses Internats-System innerlich zerstört. Sie wurden alkoholabhängig. Als sie nun Geld bekommen haben – und das hat mir einer meiner Gesprächspartner erzählt – haben sich einige zu Tode getrunken. Für viele, die zum Opfer dieser Schulpolitik geworden sind, war es schwer, über das Erlebte zu sprechen. In manchen Fällen war es aber dringend notwendig. Die Folgen ziehen sich über mehrere Generationen. Ich bin mir nicht sicher, ob es der beste Weg ist, den Betroffenen Geld zu geben, das Problem ist damit ja nicht gelöst. In manchen Fällen ist es sicher eine Hilfe. Aber die Situation ist noch immer da. Die Probleme, die mit diesem System entstanden sind, bestimmen die weitere Geschichte.

Die Dene haben ihre ursprüngliche Lebensweise verloren. Sie sind keine Nomaden mehr. Sie leben in Dörfern. Sie haben keine Hundeschlitten mehr, sie haben Schneemobile. Und sie bauen keine Boote mehr, jedes Jahr aufs Neue – ein altes Ritual. Unter den vielen Menschen, die Sie getroffen haben und von denen Sie erzählen, sind auch jüngere, wie Eugene Boulanger, der als Jugendlicher im Gefängnis saß. Er hat für sich die Kultur seiner Vorfahren wiederentdeckt, will die alten Traditionen in sein Leben integrieren, zum Beispiel geht er jagen. Welche Rolle spielen junge Menschen wie er?

Es gibt eine kleine Gruppe von Menschen, die fühlen: Ihre Eltern haben so viel verloren, durch die Verschleppung in die Internate. Sie versuchen zurück zu blicken und sich am ursprünglichen Denken der Dene zu orientieren. Und sie blicken kritisch auf die westliche Kultur. Sie versuchen, sich mit dem Land zu verbinden und ebenso mit einer Kultur, die durch die kanadische Regierung absichtlich zerstört wurde. Es war großartig, mit diesen Menschen zu sprechen. Ihnen ist sehr bewusst, wie groß dieser Konflikt ist. Und zugleich sind sie sehr entschlossen. Das macht mir Hoffnung bei der ganzen Geschichte.

Sie zeichnen, was Sie sehen und hören. Wir sehen die Bilder und den Text, die vielen Geschichten. Und wir können Sie sehen, wie in allen Ihren graphischen Reportagen. Sie zeichnen sich stets selbst und begründen das mit der Transparenz. Wir sollen immer auch sehen, wie die große Reportage entstanden ist. Warum ist Ihnen das so wichtig?

Darüber lässt sich gerade am Beispiel der Geschichten über die indigene Bevölkerung gut nachdenken. Ich komme aus der westlichen Gesellschaft und gehe in eine andere Welt. Und das mache ich immer mit meiner Weltsicht, mit meinen Prägungen. Wenn du eine andere Kultur erkundest, solltest du auch immer über deine eigene Rolle reflektieren. Im Fall meiner Reportage über die Dene wollte ich meinen Leserinnen und Lesern ganz klar machen, dass ich eine sehr westlich geprägte Perspektive habe. Ich habe nie in der Art und Weise wie die Dene das Land betrachtet. Für uns aus dem Westen bedeutet Land vor allem Eigentum – nicht so in einer anderen Kultur. Für mich war das ein gewaltiger Lernprozess. Ich will nicht wie der allwissende Experte auftreten, der die Dinge objektiv betrachtet. Ich gehöre nicht zur indigenen Bevölkerung und bin nicht der halb-göttliche Journalist, der alles weiß. Ich bin ein Mensch und fühle mich in der Natur nicht immer wohl. (lacht) Schnee und Kälte sind nicht unbedingt das Klima, das ich liebe. Und all das sollen meine Leserinnen und Leser wissen.

