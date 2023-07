Iran: Rapper Toomaj Salehi droht Todesstrafe

Laut der Exil-Medienplattform Iran International und der iranischen Dichterin Fatemeh Shams hat in diesen Tagen hinter verschlossenen Türen die zweite Anhörung im Prozess gegen den iranischen Rapper Toomaj Salehi stattgefunden. Salehi befindet sich derzeit in Isolationshaft im Gefängnis von Dastgerd in der Provinz Isfahan. Er wurde im Oktober verhaftet, weil er die Proteste gegen das Regime im Iran unterstützt hatte. In seinen Liedern kritisierte er die Unterdrückung und Korruption im Land - und rief zum Protest gegen die Zustände auf.

Vorwürfe führten in anderen Fällen zu Hinrichtungen

Salehi wird laut seinen Anwälten unter anderem "Korruption auf Erden", "Propaganda gegen das Regime" und "Kriegsführung gegen Gott" vorgeworfen - Vorwürfe, die in anderen Fällen bereits zu Hinrichtungen geführt haben. Salehi sei gefoltert und geschlagen worden, bis er fast erblindete, heißt es aus seinem Umfeld. Die Menschenrechtsorganisation Centre for Human Rights zeigte sich alarmiert über den gesundheitlichen Zustand des Rappers. Er habe um dringende medizinische Versorgung gebeten – und könne diese im Gefängnis nicht bekommen.

Salehi bereits 2021 verhaftet worden

Salehis Instagram-Account wird laut einer Recherche der "Welt" von Deutschland aus betrieben. Offenbar ahnte der Rapper von seiner baldigen Verhaftung und übergab seine Social-Media-Zugänge an eine Frau in Deutschland. Sein Account ist mittlerweile auf über 1,4 Millionen Follower angewachsen, bei regimekritischen Demonstrationen in aller Welt solidarisieren sich Exil-Iraner mit Salehi und fordern seine Freilassung. Bereits 2021 war Salehi verhaftet und gegen Kaution freigelassen worden. Eine zweite Haftstrafe gegen ihn wurde 2022 auf Bewährung ausgesetzt.