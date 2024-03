Hipgnosis - Rockstars mit Kamera und Zeichenstift

Eigentlich ist es ja eine Geschichte, die sich von selbst erzählt. Die englischen Rockmusiker der Oberliga ließen die Umschläge ihrer Alben von der Londoner Agentur Hipgnosis gestalten. Die Leute, die hier arbeiteten, Aubrey Powell und Storm Thorgerson, waren ähnlich schrullig und clever wie die Rockstars, deren Musik sie mit ausgefallenen Bild-Ideen versahen. Ihre Entwürfe für Psychedelic-Rocker wie Pink Floyd und Led Zeppelin sind legendär oder ikonisch, wie man heute sagt: surrealistische und dadaistische Einfälle steigerten den Nimbus der Kundschaft.

Allein der Name der Agentur, Hipgnosis, geschrieben mit P und G, also Hip und Gnosis, zeigte, dass hier (damalige) Jugendkultur, Religionswissenschaft, Psychologie und Bildung eine Verbindung eingingen, die es in sich hat. Storm Thorgerson, einer der beiden Hipgnosis-Gründer, hatte als Kind die Summerhill School besucht, war also antiautoritär erzogen worden, bevor er an die Universität in Cambridge ging. Hier traf er Roger Waters und Syd Barrett, Studenten, die wenig später Pink Floyd gründeten.

Regisseur Anton Corbijn musste erst überzeugt werden

Details, die der Dokumentarfilm Squaring The Circle – The Story Of Hipgnosis enthüllt. Regisseur Anton Corbijn hat ihn gedreht, obwohl er zunächst gar nicht wollte: "Aubrey Powell, den alle nur Po nennen, wollte unbedingt, dass ein Film über Hipgnosis gemacht wird. Ich hatte keine Lust, weil ich nicht wieder mit Musik in Verbindung gebracht werden wollte. Bis mich Powell in Amsterdam besuchte. Er ist ein großartiger Selbstdarsteller, sein Anliegen weiß er bestens zu verkaufen. Er hatte großartige Geschichten auf Lager und all diese phantastischen Plattencover. Ich mag LP-Cover wirklich sehr - so hat er mich rumgekriegt."