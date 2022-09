Helmut Dietl und Helmut Fischer vereint an der Münchner Freiheit

Helmut Dietl, der Erfinder des Schwabinger Lebensgefühls, hat nun einen neuen Platz. Am Vormittag wurde seine Statue direkt neben der von Schauspieler Helmut Fischer enthüllt. Jetzt sitzen sie wieder beide an der Münchner Freiheit und beobachten die Leute.

Schicksalhafte Begegnung am Café an der Münchner Freiheit

Ebenso wie Helmut Fischer, der ja erst mit dem "Monaco Franze" bekannt wurde, hat Helmut Dietl direkt ums Eck in Schwabing gelebt und gearbeitet. In dem Café an der Münchner Freiheit sollen sich die beiden auch zum ersten Mal persönlich getroffen haben. Was auf diese zufällige Begegnung folgte, ist allgemein bekannt: eine intensive Freundschaft und ein lange andauerndes, erfolgreiches Arbeitsverhältnis. Dietl und Fischer haben mit Produktionen wie den "Monaco Franze" Filmgeschichte geschrieben. Der Kulturreferent der Stadt München, Anton Biebl, sagte bei der Enthüllung: "Dietls Schaffen sei eine Melancholische Liebeserklärung an das München der 70er- und 80er-Jahre."