Geschichten verzaubern: Erzählkunst-Festival in Nürnberg

Zuhörer sollen Geschichten weiterspinnen

Die Erzählkunst, die ihre Wurzeln im Mittelalter hat, zieht auch heutzutage das Publikum in seinen Bann. Denn die Geschichten werden nicht nur erzählt, sondern sie leben weiter im Kopf. Jeder Zuhörer ist aufgefordert, die Geschichten weiterzuspinnen. Denn viele Erzählerinnen und Erzähler bieten nicht immer ein Happy-End oder ein klassisches Ende an. Das Besondere der Erzählkunst ist es eben, die Zuhörenden zu fesseln. Das funktioniert am besten mit einem guten "Instrument", meint Festival-Organisator Michael Zirk. "Vor allem berührt hier die Stimme", sagt er.

Die ganze Bandbreite des Erzählens in fünf Tagen

Wegen Corona wurden die langen Erzählabende in der Tafelhalle zu zwei Erzählrunden. Das bietet den Vorteil, dass an einem Abend alle Erzählerinnen und Erzähler mit ihren unterschiedlichen Erzählstilen, Stimmen und Geschichten erlebbar sind. Gestern wurde das Festival mit der ersten Erzählrunde eröffnet. Die zweite folgt am Freitagabend, begleitet von der Nürnberger Pianistin Hilde Pohl und dem Bonner Musiker Georg Brinkmann.

Poetry Slam, die kleine Schwester der Erzählkunst

Auch die kleine Schwester der großen Erzählkunst, der Poetry Slam, hat beim Festival einen festen Platz. Zum fünften Mal findet eine Poetry Slam Show statt. Unter dem Motto "Three Kings and one Queen of Poetry Slam” treten am heutigen Dreikönigstag vier Slammer ans Mikrofon (Donnerstag, 6. Januar, 18.00 Uhr und 21.00 Uhr). Daneben gibt es auch Geschichten für Kinder, die zum Teil online übertragen werden.

Das Erzählkunst-Festival "Zauberwort" dauert bis einschließlich Sonntag, 9. Januar 2022. Für einige Veranstaltungen gibt es noch Karten.