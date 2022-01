Fünf Jahre Elbphilharmonie – Exzellente Akustik aus Wiesenbronn

Vor genau fünf Jahren, am 11. Januar 2017, wurde die Elbphilharmonie in Hamburg mit einem Konzert im Großen Saal feierlich eingeweiht. Das Konzertsaal-Projekt war heftig umstritten. Es gab Bauverzögerungen, Streit zwischen Senat, Architekten und Baukonzernen. Die Kosten explodierten - von anfangs 77 auf 866 Millionen Euro. Doch am Ende hat Hamburg mit der Elbphilharmonie ein neues, strahlendes Wahrzeichen bekommen und damit auch einen der besten Konzertsäle der Welt. Anteil daran hat eine Schreinerei aus Wiesenbronn im Landkreis Kitzingen. In der Firma Ackermann wird heute auch "5 Jahre Elphi" gefeiert.

Wiesenbronner Schreinerei baute Akustikmodell

Firmenchef Frank Ackermann war damals im Auftrag des Baustoffkonzerns Knauf in Hamburg, um den Architekten etwas über Gipsfaserplatten für den Innenausbau zu erklären. Aus einem Zeitungsartikel wusste er, dass für die Elphi ein Akustikmodell angefertigt werden sollte. Bei dem Termin in Hamburg fragte er kurzerhand, ob er das Modell bauen dürfe. "Ich habe Kalt-Akquise gemacht – und wir haben den Auftrag tatsächlich bekommen", erinnert sich Frank Ackermann heute.