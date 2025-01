"Drehbuch zur Perestroika": Putin muss um Ölmarkt fürchten

So ganz kann sich Wladimir Putin offenbar noch nicht in die Gedankenwelt von Donald Trump hineinversetzen. Nachdem der US-Präsident gedroht hatte, den Ölpreis abstürzen zu lassen, um damit Russlands Finanzen (und militärische Fähigkeiten) zu ruinieren, antwortete der russische Präsident (externer Link) in einem Interview: "Er ist nicht nur ein intelligenter Mensch, er ist auch ein pragmatischer Mensch. Es fällt mir schwer, mir vorzustellen, dass Entscheidungen getroffen werden, die der amerikanischen Wirtschaft selbst schaden."

"Er versucht, Trump vom Vorhaben abzubringen"

Aus der Sicht des amerikanischen "Institute for the Study of War" (ISW) klingt das wie das sprichwörtliche Pfeifen im Walde (externer Link): "Putins Versuch, niedrigere Ölpreise als schädlich für die US-Interessen darzustellen, deutet darauf hin, dass er den Schaden fürchtet, den eine solche Politik Russland zufügen würde." Der russische Wirtschaftsexperte Semjon Nowoprudski widersprach (externer Link) energisch: Bei einem stark rückläufigen Ölpreis werde die Schieferölproduktion in den USA unrentabel, ebenso wie die Erschließung neuer Lagerstätten.

Unterdessen meldete die britische Nachrichtenagentur Reuters (externer Link), dass Moskau neuerdings erhebliche Probleme hat, sein Öl an Indien und China zu verkaufen. Beide Abnehmer scheuten die durch die Sanktionen stark erhöhten Transportkosten. Damit nicht genug schlechte Nachrichten für den Kreml: Der zur Hälfte staatseigene Gazprom-Konzern hatte wegen der Absatzkrise Massenentlassungen angekündigt und drängt auf massive Preiserhöhungen im Inland, was vor allem die ärmeren Bevölkerungsschichten träfe. Das alles beunruhigt die tonangebenden russischen Blogger.

"Bedeutungsverlust der Kohle aufschlussreich"

Politologe Dmitri Michailitschenko vertrat die Ansicht (externer Link), Trump wolle einerseits den weltweiten Ölmarkt unter die Kontrolle der USA bringen und andererseits mehrere außenpolitische Ziele gleichzeitig erreichen: "Niedrigere Ölpreise sind auch ein Schlag für den Iran, dem Trump keine Begnadigung in Aussicht gestellt hat. Die USA wollen Teheran aber nicht angreifen, nicht einmal im Bündnis mit Israel. Sie wollen die Wirtschaft abwürgen und einen Aufstand innerhalb der iranischen Gesellschaft provozieren."

Der kremlkritische Blogger Anatoli Nesmijan verwies darauf (externer Link), dass Trump mit einer Absenkung des Ölpreises nicht nur Russland und dem Iran schaden, sondern auch Länder wie Venezuela und Nigeria vom Weltmarkt drängen könnte: "Russland ist dabei nur Zuschauer, nur Objekt. Es ist klar, dass bei einer Schwächung des OPEC-Kartells [mit Hilfe von Saudi-Arabien] alle sofort damit beginnen würden, ihre Produktionsmengen zu erhöhen, in der Erwartung, dass Schurkenländer und solche mit geringen technologischen Fähigkeiten gezwungen sein werden, ihre Präsenz am Markt zurückzufahren."