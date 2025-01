"Kopf im Maul des Tigers": Was die Russen von Trump erwarten

Ganz anders die Sichtweise eines der wichtigsten Militärblogger mit 500.000 Fans: "Sie können sich wie ein Mantra noch so oft sagen, dass Trump für uns nicht interessant ist und sich nichts ändern wird. Jeder weiß, dass sich viel ändern wird, auch die Lage in der Ukraine, obwohl unklar ist, in welche Richtung. Die Menschen spüren es womöglich unbewusst. Wir wissen nicht, ob es besser oder im Gegenteil schlechter wird. Aber es wird anders sein, und zwar deutlich anders – das ist sicher."

Russland als "Kopf im Maul eines Tigers"

Andere erwarten fortan ein zähes Ringen um Vorteile: "Da es keinen klaren K.o.-Sieg mehr geben kann, wird nun um einen Sieg nach Punkten gefeilscht. Sowohl Trump als auch Putin versuchen, Stiche in einem gefährlichen Kartenspiel zu machen, das nicht gewonnen werden kann – auf Kosten der Mitspieler." Zwischen Russland und den USA gebe es keineswegs ein "Nullsummenspiel": "Der Gewinn des einen geht nicht zwangsläufig nur auf Kosten des anderen. Der Dritte am Tisch kann ebenfalls verlieren. In diesem Fall die Ukraine, das ist sicher. Und das war von Anfang an klar."

Russland habe derzeit keine "starke Position", weil der vom Kreml angestrebte Regimewechsel in Kiew mit dem "Zusammenbruch der Spezialoperation im März 2022", also kurz nach Beginn des Krieges, unmöglich geworden sei. Putin könnte jetzt nur noch hoffen, dass sich die Ukraine irgendwann "von innen zerstöre", er müsse also Zeit gewinnen: "Ist es möglich, mit einem Tiger zu einer Einigung zu kommen, wenn der Kopf in dessen Maul steckt? Das kannst du, wenn dieser Kopf nicht dir gehört."

Nicht anwesend: Stellung des Kremls im Weltgeschehen

Der kremlkritische Blogger Anatoli Nesmijan verwies darauf, dass zwei global wichtige Ereignisse zeitlich zusammenfallen: "Bezeichnenderweise ist Russland weder bei Trumps Amtseinführung, noch beim Weltwirtschaftsforum in Davos anwesend, und das wird auch von niemandem erwartet. Russland war nicht mal eingeladen. Das unterstreicht ganz deutlich die derzeitige Stellung des Kremls im Weltgeschehen. Niemand wird irgendetwas mit ihm vereinbaren, sie wollen nicht einmal mit ihm kommunizieren, außer aus bestimmten und erzwungenen Gründen."

Das Fazit des kremlnahen Politologen Sergej Markow: "Die Amtseinführung findet bei russischen Temperaturen von minus 20 Grad statt. Auf diese Weise wird Russland daran teilnehmen."