"Auch heute noch, vor dem Hintergrund der ersten Äußerungen von Donald Trump als neuer amerikanischer Präsident, denken Kartoffeln nicht daran, billiger zu werden, sondern steigen sogar weiter im Preis", klagt der russische Blogger Dmitri Sewrjukow (53.000 Fans) in seinem Telegram-Kanal und verweist damit auf die zerstobene Hoffnung mancher Propagandisten, der neue US-Präsident werde einen Waffenstillstand im Rekordtempo durchsetzen.

"Konstruktive Verhandlungen auf höchster Ebene könnten diesen negativen Kartoffelpreistrend umkehren, aber vorerst bleiben die Kartoffeln in ihren dunklen Lagern eindeutig skeptisch, was die weltpolitischen Aussichten betrifft, und deshalb müssen wir solche Preise für die Kartoffeln bezahlen und obendrein in Kauf nehmen, dass sie für die Ernährung der Russen immer wichtiger werden", so Sewrjukow. Nach Angaben der russischen Statistikbehörde sind Kartoffeln ungefähr doppelt so teuer wie vor einem Jahr.

"Jeder sieht, was los ist"

Der einstige Redenschreiber von Putin und bestens vernetzte Kreml-Experte Abbas Galljamow (100.000 Follower), der ins Exil gegangen ist, hält die Lage für beunruhigend: "Intern bereitet sich der Kreml natürlich darauf vor, einzulenken. Die Ereignisse vom letzten Herbst haben deutlich gezeigt, dass ein vollständiger Sieg [für Russland] einem Spaziergang zum Mond gleicht. Die Anwesenheit ukrainischer Streitkräfte in der russischen Region Kursk, die der Kreml immer noch nicht beenden kann, Probleme in der Wirtschaft, von denen es bereits so viele gibt, dass fast alle Beamten öffentlich darüber sprechen: Jeder sieht, was los ist, und jeder versteht, dass die Ressourcen knapp werden – sie müssen sich also mit weniger zufrieden geben."

"Wir leben in interessanten Zeiten"

Das russische Marktforschungsinstitut ROMIR beziffert die Inflation aktuell auf 24 bis 25 Prozent, deutlich höher als die offizielle russische Statistik. Durchschnittsrussen müssten ein Drittel ihres Budgets für Lebensmittel aufwenden.

Gesellschaftspolitisch ist das hochbrisant, argumentiert einer der wichtigsten russischen Netzkommentatoren mit 150.000 Fans: "Unternehmen im Land stagnieren oder gehen bankrott, die Preise steigen exorbitant, die Regale in den Geschäften sind leer, es gibt keine Arbeit, es gibt kein Geld. Auf die eine oder andere Weise wird der Krieg enden und Hunderttausende Menschen werden auf die ganze Welt wütend, geistig deformiert sein und haben gut gelernt, kaltblütig zu töten. Diese Menschen werden in ein Land zurückkehren, in dem Stagflation herrscht. Wir leben in interessanten Zeiten!"