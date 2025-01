Ostsee: Wieder Datenkabel beschädigt

Am frühen Morgen ist in der Ostsee ein weiteres Mal ein Unterseekabel beschädigt worden. Es handelt sich um das Kabel des lettischen staatlichen Rundfunk- und Fernsehzentrums. Die Schadensstelle liegt laut den Behörden zwischen dem lettischen Ventspils und Gotland in Schweden. Beide Staaten untersuchen den Vorfall nun gemeinsam mit der Nato.

So sind nicht nur die lettische Marine, sondern auch Schiffe und Flugzeuge der Nato im Einsatz. Die lettische Regierungschefin Evika Siliņa sagte bei einer Pressekonferenz: "Es handelt sich höchstwahrscheinlich um einen Schaden durch Fremdeinwirkung und von größerem Umfang. Die Marine hat den möglichen Ort des Schadens inspiziert."

Mehrere Schiffe in der Nähe der Schadensstelle identifiziert

Der Schaden habe keine Folgen für Endkunden, hieß es. Das Ostsee-Kabel liege in einer Tiefe von mehr als 50 Metern, berichtete die lettische Marine. Deshalb werde es noch dauern, bis die genaue Ursache ermittelt werden könne.

Mehrere Schiffe, die sich zum Zeitpunkt des Vorfalls in der Nähe des Kabels befunden hätten, seien identifiziert worden, sagte ein Vertreter der lettischen Marine. Die Marine habe ein Patrouillenschiff zu einem der Schiffe entsandt. Dabei seien aber keine verdächtigen Aktivitäten an Bord entdeckt worden. Das Schiff sei auf dem Weg nach Russland. Zwei weitere Schiffe hätten sich im Bereich der Schäden aufgehalten, berichteten die lettischen Streitkräfte.

Beschädigung eines Datenkabels bereits vor Weihnachten

Die NATO hat ihre Präsenz in der Ostsee nach mehreren ähnlichen Vorfällen verstärkt. Zuletzt war Weihnachten ein Kabel zwischen Estland und Finnland beschädigt worden – vermutlich durch den Anker eines Schiffes. Ermittelt wird gegen die Besatzung des Tankers "Eagle S", der Teil der russischen Schattenflotte sein soll.