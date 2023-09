Divers ist auch der Boandlkramer: "Brandner Kaspar 2" in München

Wolfgang Maria Bauer ist ein rustikaler, aber nicht beschaulicher Titelheld, Eisi Gulp, dem Kinopublikum bekannt als "Papa Eberhofer", rockt als Boandlkramer den Saal. Er sagte dem BR, dass er absichtlich nicht nach Vorbildern suchte: "Ich habe mir ganz bewusst keine ältere Version angeschaut, ich wollte mich von niemanden beeinflussen lassen. Ich habe mir gesagt, dass muss ein frischer, neuer Boandlkramer werden. Die Kostümbildnerin hat das sofort verstanden und mir dementsprechend das Kostüm auf den Leib geschneidert. Da bin ich sehr glücklich drüber. Ich glaube, ich habe es geschafft, mir meine eigene Figur zu bauen."

Der Tod findet nicht alle Parteien gut

Der Kirschgeist spielt natürlich auch hier eine wichtige Rolle, neben Hubert "Hubsi" Aiwanger, Robert Habeck und dem Heiligen Geist, der sich als Wesen mit vergleichsweise diesseitigen Begierden erweist. Die Gags bleiben harmlos, aber die Botschaft ist dennoch ziemlich eindeutig: So ungefähr zwanzig Prozent der Bayern finden beim Tod wegen ihrer politischen Ansichten keine Gnade - welche Wähler damit gemeint sind, bleibt unausgesprochen, doch jeder ahnt es: Diejenigen, die an dieser Stelle nicht applaudieren. Eisi Gulp über das Stück: "Es ist wesentlich zeitgemäßer, es hat viel mehr Bezug zur Jetztzeit und was da so alles passiert, und ich denke, das macht es auch wirklich interessant. Es hat auf der einen Seite diesen wirklich wunderbaren bayerischen Charme und diesen Witz vom Dialekt her. Und es passt besser in unsere Zeit. Ich finde es eigentlich besser und lustiger als das Original."