Diözesanfußwallfahrt von Regensburg nach Altötting startet

Am Donnerstag beginnt die diesjährige Diözesanfußwallfahrt von Regensburg nach Altötting. Sie gilt als die größte Fußwallfahrt Deutschlands.

Polizei: Es kann zu Streckensperrungen kommen

Am Donnerstagmorgen um 8 Uhr werden sich die Pilger von der St. Albertus Magnus Kirche in Regensburg auf den Weg nach Altötting machen. Die erste Etappe führt durch den Regensburger Stadtteil Burgweinting und Obertraubling (Lkr. Regensburg) nach Mangolding (Lkr. Regensburg).

Die Polizei weist die Autofahrer daraufhin, dass es am Vormittag hier zu einigen Streckensperrungen und Behinderungen kommen wird. Die Wallfahrer kreuzen nämlich zum Teil auch Bundesstraßen, wie die B15 in Obertraubling

Am Donnerstagnachmittag geht es weiter nach Geiselhöring (Lkr. Straubing-Bogen) und schließlich nach Mengkofen (Lkr. Dingolfing-Landau). Auch in diesen Gebieten muss laut Polizei mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden.

Tausende Pilger treffen am Samstag in Altötting ein

Das Ziel der Pilger ist nach drei Tagen die Schwarze Madonna in Altötting. Jedes Jahr nehmen Tausende Gläubige an der Fußwallfahrt in der Woche vor Pfingsten teil. Unterwegs stoßen traditionell immer mehr Wallfahrer zu der Prozession hinzu. Nach drei Tagen und rund 111 Kilometern Wegstrecke wird am Samstag ein kilometerlanger Zug im oberbayerischen Altötting erwartet