"Die grünen Fensterläden": Simenon-Klassiker jetzt neu übersetzt

Elisabeth Edl charakterisiert diese Figur als "Ekel": "Maugin ist ein Kotzbrocken, aber – und das ist eben die Kunst von Simenon – im Laufe der Erzählung, mit all diesen negativen Geschichten, die wir ständig über Maugin hören, auch mit all seinen Exzessen, mit all seinen Ausrastern und Ausrutschern gerade seinen Frauen gegenüber, wächst er einem trotz allem ans Herz."

Ein Roman über das Sterben

Einmal heißt es im Roman: "Er war nicht gut. Er hatte nicht die geringste Lust, gut zu sein, im Gegenteil." Und dennoch nennt ihn seine Frau den "besten Menschen", den sie kenne. "Die grünen Fensterläden" erzählt von einem, dessen Leben so rastlos wie richtungslos geworden ist, der von Paris nach Cap d’Antibes zieht und doch nicht zur Ruhe findet. Nicht umsonst nennt er im Taxi als Fahrtziel "irgendwohin, nirgendwohin".

In einer Weise, die an Deutlichkeit nichts missen lässt, erzählt "Les volets verts" vom Sterben dieses Maugin. Für Wolfgang Matz reicht diese Geschichte an die ganz großen Klassiker heran, an Leo Tolstois "Der Tod des Iwan Iljitsch" oder an den Schluss von Giuseppe Tomasi di Lampedusas "Der Leopard". So realistisch und ungeschönt hat man kaum je vom langsamen Siechtum eines Menschen gelesen, der orientierungslos seinem Ende entgegentreibt.

"Tote und der Tod, das kommt ja in der Literatur sehr häufig vor", sagt Wolfgang Matz. "Aber das Nachvollziehen des Sterbens, die Beschreibung des Sterbens selber kommt weitaus seltener vor." Hier, in dieser gelungenen Neuübersetzung, können wir es lesen.

Georges Simenon: "Die grünen Fensterläden". Roman. Aus dem Französischen übersetzt von Elisabeth Edl und Wolfgang Matz. Kampa Verlag, 254 Seiten, 23,90 Euro.