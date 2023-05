Richtigstellung und Rache: Michel Houellebecqs neuer Text

Michel Houellebecq liegt auf dem Bett seiner Pariser Arbeitswohnung und raucht Kette. Er braucht auffällig lange, um eine einfache Frage zu beantworten: Hält er sich selbst für islamfeindlich? Lange Pause, dann das erlösende "Nein".

Die Einschränkung: "Ich würde jetzt auch nicht zum Islam konvertieren. Aber ich glaube in der Tat, dass man sich mit dem Islam arrangieren kann."

Vorwurf: Islamfeindlichkeit

Im ersten Teil seines neuen Büchleins "Einige Monate in meinem Leben" geht Houellebecq auf das Interview ein, das er der Zeitschrift "Front populaire" im letzten Jahr gegeben hat. Darin sagte er, in einem vom Islam dominierten Frankreich gäbe es vermutlich "antiislamische Terroranschläge".

Außerdem glaube er, dass die "angestammten Franzosen" wollten, dass die Muslime damit aufhörten, sie zu "bestehlen und anzugreifen", oder ansonsten wieder fortgingen. Das löste eine Welle der Empörung aus.

Richtigstellung "idiotischer" Aussagen

Im Buch bezeichnet Houellebecq diese Äußerungen nun als "idiotisch" und stellt sie richtig: "Das tut mir sehr leid. Ich habe da so sehr vereinfacht, dass etwas richtig Falsches herausgekommen ist. In Wirklichkeit sind Muslime nicht in besonderem Maße Diebe oder Kriminelle. Aber sie leben oft in benachteiligten Vierteln."

Nur als Opfer sieht sich Houellebecq dagegen beim zweiten Thema des Buchs, seiner Teilnahme am pornographischen Film eines niederländischen Künstlerkollektivs, für den er mit jungen Frauen schlafen sollte.

Der Regisseur Stefan Ruitenbeek habe ihn in eine Falle gelockt. Schriftsteller und Regisseur überwarfen sich in Amsterdam, noch bevor richtige Sexszenen gedreht wurden, es folgten Gerichtsprozesse. Allerdings haben Houellebecq und seine Ehefrau Lysis damals, angeblich aus Unaufmerksamkeit, einen rückwirkend geltenden Vertrag unterschrieben.

Relativierung von Vergewaltigungen

So darf der Regisseur nun auch verwenden, was er Anfang November in der Pariser Arbeitswohnung des Schriftstellers gefilmt hatte: Houellebecq und seine Frau mit einer Freundin des Regisseurs, Jini van Rooijen, beim Sex.

Ein Dreh, der laut Houellebecq nur für den Erotik-Kanal van Rooijens gedacht war, Material, das er damals aber nicht zur Veröffentlichung freigegeben habe. Wenn er nun an den noch nicht gezeigten Film denke, schreibt Houellebecq im Buch, fühle er, was vergewaltigte Frauen empfänden. Er relativiert hier also reale Vergewaltigungen: "Ich weiß, dass man mir das vorwerfen wird. Aber das ähnelt sich. Es tut mir leid, aber die Symptome ähneln sich."

Er habe das Gefühl gehabt, er werde seines Körpers beraubt, habe sich nicht mehr waschen können, mehr Alkohol getrunken, Anzeichen von Bulimie gehabt, Scham empfunden und sich vor Sex geekelt. Zugleich vermeldet er: "Jetzt ist es wieder besser. Ich habe wieder Sex."

Das aber ist eben der Unterschied zu einer vergewaltigten Frau, die oft ein Leben lang traumatisiert ist.

Verletzt und verletzend

Es fehlt Michel Houellebecq an Empathie. Hochsensibel ist er dagegen immer dann, wenn es um seine eigenen Verletzungen geht. Er fühle sich "wie das Objekt einer Tierdokumentation", schreibt er mit Blick auf den Filmdreh. Gleichzeitig beleidigt er am Film Beteiligte, indem er ihnen Tiernamen gibt. Stefan Ruitenbeek nennt er etwa "die Kakerlake" und Jini van Rooijen "die Sau". Das ist armselig und wohl auch justiziabel.

Ein Text der Rache

Er beleidige so, wie man ihn beleidigt habe. Mehr fällt dem Autor dazu nicht ein. In den hochproblematischen Filmen Ruitenbeeks werden im Namen von Kunst und Kunstkritik Menschen teils heimlich aufgezeichnet und gnadenlos vorgeführt. Die Befürchtungen Houellebecqs sind also durchaus berechtigt.

Aber man darf vom Autor so bestechender Gesellschaftssatiren wie "Plattform" und "Unterwerfung" mehr erwarten als einen von Rache geleiteten Text. Das Buch sei dafür da, sagt Houellebecq auf seinem Bett liegend, den Regisseur wütend zu machen: "Er wird wütend sein. Aber dafür ist es gemacht."