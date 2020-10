Das sind die besten Heimkino-Tipps für den 3. Oktober

"Stilles Land" - Andreas Dresens Erstling

"Warten auf Godot" steht auf dem Plan des jungen neuen Regisseurs Kai in diesem Provinztheater im Norden der DDR. Er ist ambitioniert, enthusiastisch, sein Ensemble träge. Und das eigene Land, die DDR, löst sich gerade auf, es ist 1989 ... "Stilles Land", Andreas Dresens Spielfilmdebüt, gibt es nun erstmals als Video on Demand. Eine Bestandsaufnahme der Wende, wie sie im Kleinen, im Stillen, in der Provinz stattfand.

Als VoD bei iTunes, Amazon Prime, Maxdome und Google sowie auf Blu-ray und DVD.