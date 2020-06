Das sind die 5 wichtigsten Heimkino-Starts der Woche

"Synonymes" - Der "Goldener Bär"-Gewinner von 2019

Yoav liebt die Synonyme. Und wagt einen radikalen Neuanfang in Paris. Seine Heimat Israel will der ehemalige Soldat vergessen. Und so erlebt er einen rauschhaften Trip, der die Jury der Berlinale 2019 so begeistert hat, dass sie "Synonymes" mit dem Goldenen Bären prämierte.

Auf Blu-ray und DVD bei absolut MEDIEN.