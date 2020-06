Das sind die 5 wichtigsten Heimkino-Neustarts der Woche

"Motherless Brooklyn" – Edward Norton präsentiert einen edlen Film Noir mit sich selbst als Privatdetektiv

Vor 20 Jahren erschien Jonathan Lethems Roman, nun hat Edward Norton ihn verfilmt: "Motherless Brooklyn". Norton spielt auch selbst Privatdetektiv Lionel, der am Tourette-Syndrom leidet. Lionel will den Mord an seinem Mentor aufklären. Dabei kommt er auf die Spur eines finsteren Großstadt-Moguls. Ein Film Noir mit zarter Lovestory. Elegisch erzählt, aber ein cineastischer Volltreffer.

Als VoD / Blu-ray und DVD bei Warner.