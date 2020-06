vor etwa einer Stunde Artikel mit Video-Inhalten

Das sind die 5 wichtigsten Heimkino-Neustarts der Woche

In "Bombshell" lässt Charlize Theron eine Bombe platzen, in "Little Women" geht Saoirse Ronan ihren eigenen Weg und in "7500" legt sich Joseph Gordon-Levitt mit Flugzeugentführern an: die wichtigsten Heimkinostarts der Woche.