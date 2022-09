Das sind die 4 wichtigsten Kino-Neustarts der Woche

"Into the Ice" - Ein erschreckender Blick auf den Klimawandel

Das Eisschild von Grönland: In der Kältewüste untersuchen Forscher die Erderwärmung mit waghalsigen Erkundungen der Gletscher. "Into The Ice" ist ein bildgewaltiger Dokumentarfilm, in dem Campino von den "Toten Hosen" als Erzähler zu hören ist. In einem ebenso wichtigen wie spektakulären Film über den Klimawandel, der keinen kalt lässt.