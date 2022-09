Kohlensäure-Mangel in Brauereien: Aiwanger setzt auf Zementwerke

Bierproduktion hat Vorrang

Für die Brauerei Jacob ist klar: Das Bier hat Priorität. Das bedeutet: Die Produktion von Limo und Sprudel würde zugunsten der Bierabfüllung zurückgefahren, sollte die Kohlensäure noch knapper werden.

Brauerei stellt Limo-Produktion ein

Erste Brauereien haben die Produktion von Limo reduziert oder ganz ausgesetzt, wie die Aktienbrauerei Kaufbeuren im Allgäu. Die Brauerei hat nicht mehr genug Kohlensäure, um die komplette Produktpalette herzustellen. Die Limonadenproduktion steht still. Brauerei-Chef Gottfried Csauth schließt Kurzarbeit nicht mehr aus.

Brauerei-Chef erwägt Kurzarbeit

Nach Corona und Kurzarbeit stehe er jetzt vor dem gleichen Dilemma: "Ich weiß heute nicht, ob ich morgen meine Mitarbeiter nach Hause schicken muss oder wie es weitergeht. Kann ich momentan nicht beantworten, aber es wird in diese Richtung gehen. Und vor allem weiß ich nicht, wann es wieder losgeht", sagte Csauth dem BR.

Die Kohlensäure ist aus, der 28-Liter-Tank bei der Aktienbrauerei Kaufbeuren komplett leer. Weder Limo noch Wasser können weiter hergestellt werden. Und auch beim Bier, so Geschäftsführer Csauth, werde sich der Betrieb mit über 90 Beschäftigten wohl auf die Hauptsorten beschränken müssen.

Es fehlt an Planungssicherheit

Riegele in Augsburg kann derzeit zwar noch auf Kohlensäure in den Tanks zurückgreifen – allerdings reicht auch hier der Vorrat laut Aussage von Chef Sebastian Priller "nur noch für ein paar Tage". Jeden Tag hoffe man aufs Neue auf eine Lieferung – es fehle komplett an Planungssicherheit. Er geht fest davon aus, dass es zu Preissteigerungen für die Kunden kommen wird.

Priller: "Es ist eine Krise, eine wirklich große Krise. Wir werden die durchstehen, aber es ist untertrieben, wenn ich nur sage, es ist herausfordernd“. Die Riegele Brauerei beschäftigt momentan 150 Mitarbeiter und macht laut eigener Aussage um die 30 Mio. Euro Umsatz.

Kohlensäure-Rückgewinnungsanlagen helfen

Auch bei Oettinger spürt man laut eigener Aussage den Engpass "sehr deutlich". Allerdings hat Oettinger – als große Brauerei – den Vorteil, an drei von vier Standorten auf sogenannte Rückgewinnungsanlagen zurückgreifen zu können. Kohlensäure, die im Bier bei der Gärung entsteht, wird aufgefangen, aufbereitet und dann im weiteren Abfüllprozess eingesetzt. Laut Oettinger lassen sich damit bei der Kohlensäure "phasenweise Engpässe im Zukauf ausgleichen".

Auch die Brauerei Maisel in Bayreuth hat so eine Anlage und deshalb keine Probleme. Tucher in Fürth, Spaten in München oder Lammsbräu in Neumarkt nutzen die Gärungskohlensäure ebenfalls. Die Anlagen sind allerdings energieintensiv - und recht teuer, berichtet Giesinger Bräu, wo man jetzt dennoch über eine Anschaffung nachdenkt.

Das Bier für das Oktoberfest in München ist nicht gefährdet - das ist längst gebraut.