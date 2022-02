Das sind die 4 wichtigsten Kino-Neustarts der Woche

"King Richard" – Will Smith und der lange Weg zum Tennis-Ruhm

1994 sorgt Venus Williams für Aufsehen in der Tenniswelt. Zusammen mit ihrer Schwester Serena ist sie auf dem Weg zum Tennis-Weltstar – immer unter Aufsicht ihres Vaters, Richard Williams. Wie die Familie in ärmlichen Verhältnissen in Kalifornien aufwächst und gegen die Diskriminierung Schwarzer kämpft, erzählt "King Richard". Stark in der Titelrolle: Will Smith.