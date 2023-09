Charmante Coolness: Johanna Wokalek als neue Kommissarin

Die Neue im "Polizeiruf 110" gilt gleich als Role Model

Johanna Wokalek – das Multitalent als Kommissarin Cris Blohm – gehört gleich zu den Gesichtern einer Plakataktion der Münchner Polizei, mit der die Leitung der Behörde Frauen und Deutsche mit Migrationshintergrund für den Beruf begeistern will. Wokalek erzählt: "Also, die kommt aus dem Ausland, die Cris Blohm, die hatte dort einen Einsatz, und ist jetzt wieder mal da. In München. Und man sagt zu ihr, solange Du Lust hast, bist Du da, und dann bist Du vielleicht wieder weg. Und dann sagt sie: Vielleicht, mal schauen … ."

Mit einem Schmunzeln im Gesicht sagt Johanna Wokalek diesen Satz, als würde er nicht nur ihre Rolle beschreiben, sondern auch ihr eigenes Leben. Als Schauspielerin hat sie sich über Jahre hinweg eine große Freiheit und Unabhängigkeit erarbeitet, eine charmante Coolness entwickelt, die ihr jetzt als Kriminalhauptkommissarin mit ins Drehbuch geschrieben wurde. Die neue Rolle passt zu ihr – als eine Frau, die weiß, was sie will, und die im Gespräch mit ihren Vorgesetzten nicht auftrumpfen muss, sich aber mit einem leicht ironischen Blick auf die Welt auch nicht unterordnet.

"Karriere ist was für Menschen, die keine Phantasie haben"

Bei der Aufklärung des Mordes an einem ursprünglich aus dem Irak stammenden Mitarbeiter der Münchner Uni muss Blohms Partner Dennis Eden (gespielt von Stephan Zinner) auf Wunsch der Vorgesetzten in die zweite Reihe treten. Blohm soll gemeinsam mit dem ebenfalls neuen, dunkelhäutigen Kollegen Otto Ikwuakwu den Fall aufklären. Zu tun bekommen es die beiden mit Rassismus, Vergewaltigungsvorwürfen und der Genderthematik. Auch wenn das neue Team im "Polizeiruf 110" noch nicht wirklich eingespielt wirkt, ist Johanna Wokalek auf alle Fälle ein Ereignis. Diese Kommissarin wird TV-Geschichte schreiben.

Am Sonntag, 17.9., um 20 Uhr 15 im Ersten – Johanna Wokalek im "Polizeiruf 110: Little Boxes", danach auch in der Mediathek.