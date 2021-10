01.10.2021, 12:33 Uhr

"Bairische Sprachwurzel" 2021 geht an Marcel Huber

Die "Bairische Sprachwurzel 2021" geht in diesem Jahr an den bayerischen Politiker Marcel Huber von der CSU. Er hat die Auszeichnung, die vom Bund Bairische Sprache e.V. vergeben wird, am Vormittag in Gotzing im Landkreis Miesbach entgegengenommen.