Endspurt auf der Ingolstädter Landesgartenschau

Der Herbst auf der Landesgartenschau in Ingolstadt erwartet die Besucherinnen und Besucher in den letzten Tagen in allen Farben. Denn: Der Herbst ist hier nicht nur golden, sondern richtig bunt. Derzeit blühen Dahlien in gelb und rosa, der Sonnenhut steht noch in voller gelber und violetter Blüte und dazu kommen noch Rosen in weiß und rot. Außerdem blühen noch zahlreiche andere Blumen, Gräser und Stauden.

Die Hänge im Norden des Geländes zum Beispiel leuchten schon von weitem in allen Orange- und Rottönen. Auf dem 23 Hektar großen Gelände gibt es kaum eine Farbe, die man nicht in einer Blüte wieder finden kann.

Veranstaltungskalender ist noch voll

Bis zum letzten Tag am Sonntag können sich die Besucher auf dem Gelände im Norden der Stadt noch Tipps, Informationen und Anregungen rund um das Thema Garten, Pflanzen und Blumen holen.

Und der Kalender der Landesgartenschau ist voll: Es locken noch diverse Informationsveranstaltungen, beispielsweise zu Wälder der Region und Streuobstwiesen. Und auch kulturell ist noch einiges geboten: Am Freitag und Samstag gibt es Blues-Abende.

Landesgartenschau in einem anderen Licht

Und ein echtes Highlight wartet noch zum Abschluss der Landesgartenschau: Die Veranstaltung in einem anderen Licht erleben, das steht am letzten Wochenende auf dem Programm. Es wird eine große Licht- und Lasershow geboten. "Da haben wir Musik, Laser und Illumination unseres Geländes. Vor allem rund um den Landschaftssee, denn den werden wir mal richtig zum Leuchten bringen", verspricht Geschäftsführer Maximilian Heyland.