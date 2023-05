Autorin Sibylle Lewitscharoff gestorben

Die Autorin Sibylle Lewitscharoff ist im Alter von 69 Jahren in Berlin verstorben. Das hat ihr Verlag Suhrkamp mitgeteilt. Die genauen Todesumstände sind bislang nicht bekannt. Wie 2022 bekannt wurde, war Lewitscharoff an Multipler Sklerose erkrankt. Lewitscharoff wurde am 16. April 1954 in Stuttgart geboren und studierte Religionswissenschaften in Berlin, wo sie bis zuletzt lebte.

Vielfach ausgezeichnete Autorin

Für ihren Roman "Pong" erhielt Sibylle Lewitscharoff im Jahr 1998 den renommierten Ingeborg-Bachmann-Preis. Danach veröffentlichte sie weitere Werke, darunter "Montgomery" (2003), "Apostoloff" (2009) und "Blumenberg" (2011). Neben ihren Romanen schrieb sie auch Essays. Es folgten weitere Preise, wie etwa der Preis der Leipziger Buchmesse, der Kleist-Preis und 2013 der Georg-Büchner-Preis.