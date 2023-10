Ausgezeichnetes Kunsthandwerk: Der Danner-Preis 2023

Ausgerechnet die Reduktion auf ein sich wiederholendes Raster, auf einfache, traditionelle Steckverbindungen und das absolut schlichte, schnörkellose Erscheinungsbild machen das Stück zu etwas Besonderem. So etwas hat auch Hubert Sanktjohanser – Jurymitglied, Laudator und selbst erfahrener Schreiner – noch nicht gesehen: "Diese lichtdurchflutete Skulptur hat gar kein Eigenlicht, wirkt aber so, als würde sie was aussenden, wie ein Bild, das man jedes Mal wieder besucht oder eine Skulptur, die einem jedes Mal was mitgibt. Diese Wirkung hat diese Arbeit und entfernt sich damit komplett aus dem Arrangement eines normalen Gebrauchsgegenstands. Sie transzendiert sozusagen in eine geistige oder ästhetische Größe, die man sich von Gebrauchsgegenständen wünscht, die aber leider ganz selten eingelöst werden."

Kunstwerke auf Basis von Handwerk

Genau solche Gegenstände, die Funktion und Ästhetik, Kunst und Handwerk in sich vereinen, tummeln sich in der Ausstellung. Die Schau in der Landshuter Heiliggeistkirche zeigt die Arbeiten der 39 Finalisten des Danner-Preises, es ist die Crème de la Crème des zeitgenössischen bayerischen Kunsthandwerks.

Neben dem Hauptpreis an Gunther Pfeffer wurden in diesem Jahr vier Ehrenpreise vergeben. Zum Beispiel an die Hutmacherin Christine Englsberger für einen Kopfschmuck aus Roggenstroh, hergestellt in einer alten Technik aus dem schweizerischen Aargau. "Das Stroh wird einfach ganz fein aufgesplittet und wird zu Kordeln gedreht", erklärt Christine Englsberger. Dann werde es weiterverarbeitet zu Blüten, Blättern und Ornamenten und sie habe das zusammengebaut zu einem eigentlich opulenten, aber sehr filigranen Kopfschmuck.