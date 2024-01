Ausgezeichnet: Bayerischer Filmpreis für Hannah Herzsprung

Am 19. Januar 2024 findet in München die 45. Verleihung des Bayerischen Filmpreises statt. Den Preis als "Beste Darstellerin" erhält in diesem Jahr Hannah Herzsprung für ihre Rolle in Chris Kraus' Film "15 Jahre", wie die Staatsregierung schon im Vorfeld bekannt gab.

"15 Jahre", das Nachfolgeprojekt von "Vier Minuten"

Die ungewöhnlich zeitige Bekanntgabe der Preisträgerin in der Sparte Beste weibliche Hauptrolle ergibt Sinn: Der Film, für den Hannah Herzsprung die Auszeichnung erhält, kommt diese Woche bereits in die Kinos. "15 Jahre" ist die Fortsetzung des Dramas "Vier Minuten", mit dem 2006 die Karriere von Hannah Herzsprung so richtig begann: In beiden Filmen über einen Borderline-Charakter spielt sie die Hauptrolle – dieselbe Person, einmal als junge Frau und nun, wie der Titel es vermuten lässt, 15 Jahre später.

In "Vier Minuten" ist Herzsprung die musikalisch hochbegabte, 20-jährige Jenny, die wegen Mordes verurteilt in einem Frauengefängnis sitzt. Der Nachfolgefilm zeigt sie jetzt, als sie aus der Haft entlassen wird. "15 Jahre" von Regisseurs Chris Kraus hatte vor ein paar Wochen seine Deutschlandpremiere bei den Internationalen Hofer Filmtagen in Oberfranken.

"Emotionale Wandlungsfähigkeit"

"Chris Kraus hat seiner ungewöhnlichen Frauenfigur nach 'Vier Minuten' einen weiteren, ebenso ungewöhnlichen wie unvergesslichen Spielfilm gewidmet", heißt es in der Begründung der Jury. Wie schon im ersten Film bilde auch dieses Mal Hanna Herzsprung das kraftvolle Zentrum der klugen Geschichte über Schuld, Schicksal und Scheitern. "Auf den ersten Blick zart und zierlich, entwickelt Hannah Herzsprung vor laufender Kamera eine radikale Wut und Wucht, die das Publikum mal mitreißt, mal schockiert, aber auf jeden Fall für immer im Gedächtnis bleiben wird", so die Jury. Besonders heben die Juroren die "enorme Ausdruckskraft" und die "wunderbare emotionale Wandlungsfähigkeit" von Hanna Herzsprung hervor.

Der Bayerische Filmpreis

Den Preis des Ministerpräsidenten erhält Veronica Ferres. Sie ist zwar erst 58 Jahre alt, eigentlich noch ein bisschen zu jung für eine Auszeichnung fürs Lebenswerk, andererseits liegt ihre große Zeit auf der Leinwand auch schon weit zurück. 1996 spielte sie in Sönke Wortmanns "Das Superweib" die Hauptrolle – und in den 1990ern war sie die Muse des Regisseurs Helmut Dietl. Sie trat in Filmen auf wie "Schtonk!", "Rossini" und "Late Show".

Der Bayerische Filmpreis wird seit 1979 vergeben. Er zählt zu den renommiertesten und bestdotierten Auszeichnungen in der deutschen Filmbranche. Der Bayerische Filmpreis ist mit Preisgeldern von insgesamt 300.000 Euro dotiert und wird in insgesamt elf Kategorien auf Vorschlag einer elfköpfigen Fachjury vergeben. Der Preis für die "Beste Darstellerin" ist mit einem Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro dotiert.