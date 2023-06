> Kultur > 200 Euro für 18-Jährige: Der Kulturpass kommt

Am Mittwoch ist es soweit: Wer in diesem Jahr 18 Jahre alt wird, der oder die kann den sogenannten Kulturpass beantragen - und hat dann 200 Euro zur freien Verfügung. Kritik gibt es allerdings am aufwendigen Registrierungsverfahren.