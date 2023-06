Kunterbunt und kurvenreich: Wes Andersons "Asteroid City"

Selten war im Vorfeld so wenig über einen Film von Wes Anderson bekannt wie bei "Asteroid City". Als die Geheimniskrämerei nach der Premiere in Cannes schließlich beendet war, standen aber nicht weniger Fragezeichen im Raum. Denn Fabelkönig Anderson erzählt hier so verschachtelt wie nie.

Den Überblick verlieren? Jederzeit möglich

"Asteroid City" ist ein Film über eine fiktive 50er-Jahre-TV-Show, die hinter die Kulissen einer in der Entwicklung befindlichen Theaterproduktion blickt. Die wiederum ist Basis für den Film, der den Großteil der Handlung ausmacht.

Ein Perpetuum Mobile also, angetrieben von Andersons Faszination für die vielen Facetten der darstellenden Kunst. Klingt verkopft? Ist es auch. Mehr denn je. Wer bei diesem Train-of-thoughts-Hin-und-her nicht aufpasst, hat schnell das Nachsehen.

Neu im Clan: Tom Hanks

Dabei ist vieles wie immer im Wes-Anderson-Universum: Da ist zum einen sein stetig wachsender Schauspieler-Clan, diesmal unter anderem erweitert durch Neuzugang Tom Hanks. Er spielt den grantigen Schwiegervater von Hauptdarsteller Jason Schwartzman, der einen frisch verwitweten Kriegsfotografen mit vier Kindern verkörpert.

Da sind die surrealen Dialoge, mit melancholischem Blick und minimaler Mimik getätigt von Figuren, deren emotionaler Haushalt rein oberflächlich so aufgeräumt ist, als wäre Marie Condo persönlich aktiv geworden. Und da sind die spleenigen Familien, zusammengesetzt aus neunmalklugen Kindern und vom Leben überforderten Eltern.

Schauplatz: Ein Wüstenort in den USA

In "Asteroid City", einem unwirklich farbenfroh gestalteten 87-Seelen-Wüstenort irgendwo im US-amerikanischen Nirgendwo, trifft man auf eine ganze Reihe von ihnen. Hier nämlich werden kleine Genies mit astronomischen Ambitionen von der US-Regierung ausgezeichnet. So zumindest der ursprüngliche Plan.

Denn noch bevor die kleinen Wissenschaftler Wimpel, Plaketten und Schecks in die Hände gedrückt bekommen, unterbricht ein Alien die Feierlichkeiten und nimmt schweigend den Asteroiden an sich, der dem Wüstenort seinen Namen verliehen hat. Den Figuren im Film geht es dabei wie dem Kinopublikum. Eine kleine Szene des Filmes spiegelt genau das, Frage: "Was passiert grade?", Antwort: "Keine Ahnung!"