10. Tatort aus Franken: Schwerer Abschied von Dagmar Manzel

Der 10. Franken-Tatort geht unter die Haut: Denn darin löst der Suizid eines 25-jährigen Häftlings eine Serie tödlicher Ereignisse aus. Für Schauspielerin Dagmar Manzel ist es der letzte Fall an der Seite von Fabian Hinrichs und Eli Wasserscheid. Sie verlässt auf eigenen Wunsch das Tatort-Team Franken.

Schwerer Abschied vom Tatort-Team

"Wenn’s am schönsten ist, soll man aufhören. Paula ist eine spannende und vielschichtige Figur, und ich bin sehr dankbar, dass ich sie gestalten durfte", so die Schauspielerin. Dagmar Manzel spielte seit der ersten Folge, die am 12. April 2015 ausgestrahlt wurde, Hauptkommissarin Paula Ringelhahn. Jetzt will sich die passionierte Schauspielerin anderen Aufgaben widmen: Wie sie dem Bayerischen Rundfunk gegenüber erklärte, wolle sie jetzt Drehbücher entwickeln oder auch Opern inszenieren. Trotzdem denkt sie gerne zurück an ihre Rolle als Tatort-Kommissarin. "Ich bin dankbar für diese Zeit. Sie hat mich bereichert und glücklich gemacht, und ich durfte Franken und vor allem die Franken kennenlernen und habe dort immer wieder viele schöne Erlebnisse".

Teuflisches Dominospiel

Im 10. Franken-Tatort geht es um Lenni, der für den gewaltsamen Tod einer jungen Frau ins Gefängnis muss. Viele glauben an die Unschuld des 25-Jährigen. Neben seinen Schwestern Maria und Lisa, die seit Lennis Verhaftung vor zwei Jahren mit allen Mitteln versuchen, die Wahrheit ans Licht zu bringen, hat auch der Chef der Nürnberger Polizei, insgeheim Zweifel. Als Lenni sich das Leben nimmt, stürzt das die Schwestern in tiefe Verzweiflung. Kurz darauf kommt es zu einem weiteren Todesfall: Wie in einem teuflischen Dominospiel überschlagen sich die Ereignisse in Nürnberg – an dessen Ende sich zwei Familien, vereint in Trauer und Verlust, getrennt durch Wut und Schuld gegenüberstehen.

Wer wird die Neue und der Neue?

Im elften Tatort aus Franken, der 2024 gedreht und 2025 ausgestrahlt wird, wird Felix Voss, gespielt von Fabian Hinrichs, ohne Paula ermitteln. Wer anschließend in das Team des Tatort Franken kommt, wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.