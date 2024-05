Zustand deutscher Wälder: Keine Besserung in Sicht

Deutschland Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) hat sich besorgt über den Zustand der Wälder in Deutschland geäußert und langfristige Maßnahmen zum Schutz der Bäume gefordert.

Özdemir: Waldumbau ist Generationenprojekt

In den deutschen Wäldern sei nur jeder fünfte Baum gesund, sagte Özdemir im "Morgenmagazin" von ZDF und ARD. "Die Ursache ist die Klimakrise, die sich bemerkbar macht, der Trockenstress, die lange Trockenphase." Am Vormittag stellt Özdemir in Berlin die Waldzustandserhebung der Bundesregierung für das vergangene Jahr vor.

Hinzu komme, dass es oft Monokulturen im Wald gebe. "Wir müssen einerseits die Klimakrise weiterhin mit hohem Tempo bekämpfen, nicht nur national, sondern global", sagte Özdemir. "Gleichzeitig müssen wir unsere Wälder zu klimaresilienten Mischwäldern umbauen. Da reden wir über ein Generationenprojekt."

Massive Schäden durch Borkenkäfer

Auch der Schaden durch Borkenkäfer sei massiv. "Wir reden über riesige Bereiche, die wir wieder aufforsten müssen", sagte der Minister. "Deshalb haben wir auch Geld in die Hand genommen. 250 Millionen Euro allein dieses Jahr." Diese Summe werde auch in den nächsten Jahren benötigt. "Auch da hoffe ich auf den Bundestag, dass er mich dabei unterstützt", sagte Özdemir mit Blick auf die Haushaltsverhandlungen.

Özdemir bereitet derzeit eine Reform des fast 50 Jahre alten Bundeswaldgesetzes vor. Ziel ist nach früheren Ministeriumsangaben, Verbesserungen für Klimaschutz und Biodiversität sowie wirtschaftliche Perspektiven für Waldbesitzer zu vereinen.

Mit Informationen von AFP und dpa