Marlene Thiele studierte Kommunikations- und Medienwissenschaften in München, Köln, Paris und Nizza. Außerdem wurde sie im Rahmen ihres Masters an der Deutschen Journalistenschule ausgebildet. Seit 2015 arbeitet sie beim Bayerischen Rundfunk, vor allem bei BR24 und als Reporterin für verschiedene Radioredaktionen. Schwerpunkte ihrer Arbeit sind neben den bayerischen Nachrichten auch immer wieder Reportagen im Ausland. So recherchierte sie für drei Monate mit dem Heinz-Kühn-Stipendium in Mexiko und hat an mehreren deutsch-französischen Austauschprogrammen teilgenommen.