Zerstörungsfahrt mit Bagger: Polizei erschießt Amokfahrer

Wieder ist es in Deutschland zu einer Amokfahrt gekommen, dieses Mal allerdings mit einem ungewöhnlichen Fahrzeug: Im baden-württembergischen Main-Tauber-Kreis hat ein Mann einen Bagger gestohlen und sich dann damit eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Dabei richtete er große Verwüstungen an. Der Fahrer sei am Ende durch eine Schussabgabe gestoppt worden und noch vor Ort gestorben, bestätigte eine Polizeisprecherin der dpa. Auch mehrere Beamte wurden bei dem Einsatz verletzt.

Drei verletzte Polizisten und große Zerstörungen

Wie die Polizei mitteilte, hat der Mann zunächst in der fränkischen Stadt Grünsfeld den Bagger von einer Baufirma entwendet und auf dem Gelände dort bereits das komplette Bauinventar zerstört, sagte die Sprecherin. Mit dem Baugefährt sei er dann nach Tauberbischofsheim gefahren, das wenige Kilometer entfernt liegt. Auf seiner Fahrt dorthin habe der 38-Jährige mehrere Streifenwagen und andere Fahrzeuge sowie einige Gebäude beschädigt. Eine Polizistin wurde verletzt - sie musste ins Krankenhaus.

Eine Beamtin sei bei dem Vorfall eingeklemmt worden und sei nun dienstunfähig, sie habe aber zwischenzeitlich das Krankenhaus verlassen können. Auch zwei ihrer Kollegen sollen verletzt worden sein, über die beiden waren zunächst aber keine Details bekannt.

Polizei stoppte Baggerfahrer mit Schüssen

Ob der Mann bei der Baufirma, auf deren Gelände er wütete, arbeitete, war zunächst unklar. Die Polizei geht nicht von einem politischen Hintergrund aus. Ob eine psychische Erkrankung hinter dem Vorfall steckt, konnte eine Sprecherin zunächst nicht sagen.

Man habe den "Amokfahrer durch eine Schussabgabe gestoppt" an einem Autohaus in Tauberbischofsheim, sagte die Sprecherin. Er sei vor Ort reanimiert worden, verstarb aber noch an Ort und Stelle. Gefahr für die Bevölkerung habe zu keiner Zeit bestanden, hieß es.