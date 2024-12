Der Jahreswechsel: Hochkonjunktur für Aberglauben

Zu keiner Zeit des Jahres wird dem Aberglauben so vielfältig gehuldigt wie am letzten Tag des Jahres. Es geht ums Bleigießen, um Hufeisen und Kaminkehrer, aber auch um Fisch oder Hühnchen auf dem Teller. Schon immer wollten die Menschen in die Zukunft sehen - besonders beim Übergang zum neuen Jahr.

Woher kommt das Bleigießen?

Doch warum das zum Beispiel gerade früher per Bleigießen (heute Zinngießen) geschehen soll, ist nach wie vor ein Rätsel, obwohl man den Brauch schon seit der römischen Antike kennt, wie Michael Ritter vom Bayerischen Landesverein für Heimatpflege weiß. "Bei uns war er vor allem in bürgerlichen Kreisen verbreitet, in ländlichen Gegenden hat man dagegen eher Wachs gegossen oder Eiweiß in heißes Wasser geschüttet, weil das ähnliche Formen ergeben hat. Woher diese Bräuche kommen, weiß man bis heute nicht. Bei Blei nimmt man an, dass es vielleicht auch daran gelegen hat, dass Blei ein besonderes Material ist. Man hat ja geglaubt, daraus Gold machen zu können."

Vom Aberglaube zum Brauch

Auch beim Essen gibt es so manchen Aberglauben. Danach bringen einen beispielsweise Karpfen oder auch Schwein gut ins neue Jahr. Geflügel sollte man an Silvester hingegen besser meiden - damit fliegt das Glück angeblich davon.

Manche Glücksbringer haben aber auch einen durchaus nachvollziehbaren Hintergrund, wie das Kleeblatt. Das ist schlicht selten, nur mit Glück findet man eins. Der Fliegenpilz dagegen sticht durch Form und Farbe heraus unter den Schwammerln und wurde – so giftig wie er ist – auch für eine halluzinogene Wirkung verwendet. Das war Zauberei.

Und der Glückspfennig bzw. Cent soll dafür sorgen, dass einem das Geld nie ausgehen mag. Und woher stammt der Aberglaube an das Glücksschwein? Laut Heimatpfleger Michael Ritter war das Schwein ein Symbol für Wohlstand. "Wer ein Schwein schlachten konnte, hatte einfach über einen langen Zeitraum hinweg etwas zu essen, es war also von existenzieller Bedeutung."