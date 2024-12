"Chaotische Parksituation": Ausflügler überrennen Bayerwald

Durch die Invasionswetterlage versinken einige Orte in Bayern seit Tagen im Dauergrau. Ein paar Höhenmeter weiter oben scheint die Sonne – kein Wunder, dass sich viele Ausflügler auf den Weg in den Bayerischen Wald machen. Das hat jetzt am Wochenende wieder etliche Polizeieinsätze wegen Falschparkern zur Folge gehabt.

Parkplätze wegen Überfüllung geschlossen

So auch am gestrigen Sonntag: "Kaiserwetter lockte Tausende Wanderer auf die Bayerwaldberge", meldet die Polizeiinspektion Grafenau heute. Dementsprechend voll waren die Straßen und Parkplätze. Zum Beispiel musste die Zufahrt zum Dreisesselparkplatz wegen zu hohem Andrang gesperrt werden.

Weil dies am Lusen nicht möglich ist, entstand dort laut Polizei eine "chaotische Parksituation". Die Besucher stellten ihre Fahrzeuge "an allen erdenklichen Stellen" ab, so die Polizei. Es wurden Privateinfahrten und Gehwege zugeparkt – die Anwohner konnten teilweise nicht mehr aus ihren Hofeinfahrten und riefen die Beamten zu Hilfe.

Weil an manchen Straßen beidseitig alles vollgeparkt wurde, wäre ein Durchkommen für Rettungsfahrzeuge nicht möglich gewesen, so die Polizei weiter. Die Polizisten mussten "bei einer Vielzahl von Fahrzeugen gebührenpflichtige Verwarnungen aussprechen".

Polizei kontrolliert auch in den kommenden Tagen

Deshalb bittet die Polizei die Besucher, sich beim nächsten Ansturm ein anderes Ziel zu suchen. Die Polizeikontrollen an den beliebten Ausflugszielen im Bayerischen Wald dauern auch in den kommenden Tagen an, heißt es.

Tipp: Im sogenannten "Ausflugsticker Bayern" der Bayern Tourismus Marketing GmbH kann man sich vorab über die Situation vor Ort informieren. Die Internetseite zeigt auf, wie ausgelastet die jeweiligen Ziele sind: Wo ist es voll? Was ist geschlossen? Was gibt es für Alternativen?

Verkehrschaos auch an manchen Sommertagen

Das Phänomen der überfüllten Wanderparkplätze im Bayerischen Wald ist nicht ganz neu. Auch in vergangenen Sommern hatte die Polizei bereits chaotische Zustände an schönen Tagen beklagt. Vor allem seit Corona haben wohl viele Einheimische - aus der näheren Umgebung wie Regensburg, Straubing oder Passau - den Bayerischen Wald als Ausflugsziel für sich entdeckt. Bodenmais ging bereits voran und führte 2022 eine digitale Besucherlenkung ein.