Mit Lachgas am Steuer – Autofahrer verursacht mehrere Unfälle

Ein Autofahrer hat in München am vergangenen Wochenende mehrere Unfälle verursacht. Der Grund: Er hatte zuvor Lachgas konsumiert. Verletzt wurde niemand - doch der Mann hat nun eine Anzeige unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs am Hals.