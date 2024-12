Das sind gute Nachrichten aus dem Jahr 2024

Weltweite Verbesserungen: Mehr registrierte Geburten, Kindersterblichkeit auf Tiefststand

Auch weltweit zeigen mehrere Indikatoren eine positive Entwicklung: So steigt nach Angaben des Kinderhilfswerks der UN (Unicef) der Anteil an Kindern, die bei der Geburt registriert werden. Seit 2019 ist laut Unicef die Rate von 77 auf 79 Prozent gestiegen. Nach wie vor gibt es Geburten, bei denen die Eltern keine Geburtsurkunde erhalten, vor allem in Subsahara-Afrika. Ein Grund dafür kann laut Unicef etwa fehlende Aufklärung sein, die Eltern wüssten also nichts von der Möglichkeit der Registrierung oder sie sei zu teuer. Nicht-registrierte Kinder fallen bei staatlichen Systemen später häufig durchs Raster.

Außerdem erfreulich: Die Kindersterblichkeit ist weltweit auf einem historischen Tiefststand. Laut UN-Kinderhilfswerk hat sich die weltweite Zahl an Kindern, die in den ersten fünf Lebensjahren versterben, seit 2000 halbiert. Verloren damals pro Jahr noch 9,9 Millionen Kindern unter fünf Jahren ihr Leben, waren es 2022 nur noch 4,9 Millionen Kinder. Mehreren ärmeren Ländern sei es demnach gelungen, die Kindersterblichkeitsrate deutlich zu senken.

Experte: Negative Nachrichten erzeugen mehr Aufmerksamkeit

Positive Nachrichten gehen in unserem Bewusstsein oft unter, das belegen Studien. Der Doktorand Dominik Bär forscht an der Ludwigs-Maximilians-Universität München zum Medienkonsum. Aus dem Nutzerverhalten in Sozialen Netzwerken wie Facebook, X und Instagram gehe hervor: Menschen fokussierten sich beim Blick in die Nachrichten mehr auf Probleme, so Bär: "Negative Nachrichten fallen deutlich mehr auf. Sie führen zu mehr Emotionen bei den Menschen und deswegen gibt es auch mehr Reaktionen darauf. Es interessiert uns scheinbar einfach mehr als eine positive oder neutrale Nachricht." Der Nachwuchswissenschaftler plädiert dafür, dass Medienschaffende sogenannte Trigger-Wörter wie "Krise", "Problem" oder "Schuld" nicht inflationär nutzten: "Ich wünsche mir eine faire und ehrliche Berichterstattung. Es muss nicht immer die reißerische Nachricht sein. Da kann sich jeder an die eigene Nase fassen: Politiker, Medienhäuser, aber auch Wissenschaftler."

Psychologin: Zu viele schlechte Nachrichten sind gesundheitsschädlich

Zu viele negative Nachrichten könnten bei manchen Menschen Krankheiten wie Depressionen oder Angstzustände auslösen, sagt die Psychotherapeutin Ricarda Otto aus München. In ihrer Praxis erlebt die angestellte Diplompsychologin immer wieder, dass Menschen mit labiler Psyche dazu neigen, ganz auf Nachrichten zu verzichten. Aus ihrer Sicht ist das aber eine falsche Herangehensweise: "Der erste Schritt wäre einmal, die Konsumzeit zu reduzieren, sich pro Tag zehn bis 15 Minuten zu nehmen, um zu erfahren, was in der Welt passiert. Für unsere Demokratie wäre es schädlich, wenn man kein Interesse mehr für Neuigkeiten aus Politik und Gesellschaft hat."

Und noch einen Rat hat die Psychologin: Online so wie im echten Leben das Positive bewusst stärker wahrnehmen.