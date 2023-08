Was die Energiewende bremst: Solardächer ohne Anschluss

Der erste Blick in Flossenbürg trügt. Die Oberpfälzer Gemeinde könnte man auch als "Solardorf" bezeichnen – so viele Solarzellen sind auf Hausdächern, Scheunen, Fahrradschuppen, selbst auf der Schule und der Turnhalle, installiert. Die Flossenbürger scheinen die Energiewende ernst zu nehmen. Wäre da nicht dieser eine Haken.

Denn ein Teil der Anlagen speist keinen Strom ins Netz. Irmgard Heinrich blickt hoch zu ihrem Dach, kneift die Augen zusammen, so sehr blendet die Sonne. Wieder ein verschwendeter Tag. "Ich habe 30.000 Euro bezahlt und kann die Anlage jetzt nicht nutzen. Da will man was machen für die Energiewende und dann geschieht nichts!"

Kein Zähler, kein Geld

Irmgard Heinrich ist Rentnerin. Mit ihrem Erspartem hat sie eine Solaranlage gekauft, seit dem Frühjahr ist diese betriebsfähig, könnte Strom ins Netz einspeisen. Doch das darf sie nicht, weil ein bestimmter Zähler fehlt, ein sogenannter Zweirichtungszähler. Der erfasst sowohl den Strom, den sie verbraucht als auch den Strom, den sie ins Netz einspeist. Die Installation dieses Zählers lässt auf sich warten, der Netzbetreiber bittet seit Monaten um Geduld. Und so vergehen Sonnentage, die Anlage steht still.

Irmgard Heinrich ist nicht die einzige mit diesem Problem in Flossenbürg, gleich mehrere Personen sind betroffen. Die Wut ist groß. "Es sind Gelder, die die Leute aus ihrer Tasche zahlen, privat, um die Energiewende voranzubringen", kritisiert Werner Rosner, der Bruder von Irmgard Heinrich. Auch er ist betroffen.

Bundesweiter Bremsklotz in der Energiewende

Ist Flossenbürg ein Einzelfall? Absolut nicht, sagt Carsten Körnig, der Geschäftsführer des Bundesverbands der Solarwirtschaft, in Berlin. "Man kann generell inzwischen sagen, dass Verzögerungen beim Netzanschluss zu den großen Bremsklötzen der Energiewende zählen, nicht nur in einzelnen Bundesländern, sondern bundesweit."

Zukünftig achtmal so viel Solarleistung

Ein paar Kilometer weiter, in Berlin-Mitte, räumt Andrees Gentzsch vom Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft Verzögerungen beim Netzanschluss durch Netzbetreiber ein. Grund sei die enorm gestiegene Nachfrage nach PV-Anlagen. "Viele Netzbetreiber fahren Sonderschichten, um diesen enormen Anstieg zu bewältigen. Zum Teil versuchen sie es mit Samstagsarbeit hinzubekommen." Man arbeite außerdem daran, Prozesse zu digitalisieren und zu standardisieren. Denn in den nächsten Jahren soll die Nachfrage noch weiter steigen. Laut Prognosen der Regionalnetzbetreiber wird sich die Photovoltaikleistung in fünf Jahren verdreifacht haben, in zehn Jahren verfünffacht. 2045 soll es achtmal so viel Leistung sein wie heute.

Neben der schieren Masse an Anfragen gibt es aber noch einen Grund für Verzögerungen: der unzureichende Zustand der Stromnetze. Die Leitungen hinken dem Ausbau der Erneuerbaren Energien hinterher.

Überlastete Stromnetze

In Lehrte, östlich von Hannover, spürt man das besonders. Hier sitzt Tennet, einer von vier Übertragungsnetzbetreibern in Deutschland, die die überregionalen Stromnetze betreiben. Im Hauptschaltraum von Tennet überwachen Mitarbeitende an großen Bildschirmen einen Teil der "Stromautobahnen" in Deutschland. Die Arbeit in diesem Schaltraum hat sich komplett verändert, seitdem Energiequellen dezentraler und weniger vorhersehbar geworden sind. "Das heißt, wir müssen jetzt reagieren und die Last anpassen an die Erzeugung und das führt dazu, dass wir viel mehr eingreifen in unseren Netzbetrieb. Während wir vor 20 Jahren zwei bis dreimal im Jahr eingegriffen haben, machen wir es heute 20 bis 30 Mal am Tag", sagt Geschäftsführer Tim Meyerjürgens.

Kein Anschluss für Wärmepumpen

Die deutschen Stromnetze müssen ausgebaut werden. Der jetzige Zustand bremst die Energiewende, bestätigt auch der Präsident von Haus und Grund, Kai Warnecke: "Es vergeht praktisch keinen Tag, an dem wir nicht mit Fällen konfrontiert sind, wo Wärmepumpen nicht in Betrieb genommen werden können, weil das Stromnetz nicht ausreichend ist, weil die letzten 100, 200 Meter bis zum Verteilknoten nicht ausreichend sind, weil eben inzwischen schon viele Wärmepumpen eingebaut werden. Und deswegen brauchen wir dringend eine Ertüchtigung der Energienetze in Deutschland. Sonst lässt sich die Wärmewende definitiv nicht umsetzen."

Zumindest in Flossenbürg geht es nach monatelangem Warten voran. Werner Rosner hat für sich und seine Schwester Irmgard Heinrich Druck beim Netzbetreiber gemacht, selbst dem Vorstand geschrieben. Mit Erfolg: Der Zweitrichtungszähler wird installiert.

Nach den Dreharbeiten von report-München wird auch bei weiteren Betroffenen der Zähler installiert. Der zuständige Netzbetreiber teilt außerdem auf Nachfrage mit, in Flossenbürg würden derzeit Trafostationen erneuert und Kabel verstärkt.