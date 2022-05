LIVE in 16 Minuten

Tagesgespräch: Was bedeutet Finnlands Nato-Beitritt für Europa?

Die finnische Staatsführung hat sich für den Beitritt des Landes in die Nato ausgesprochen. Russland sieht in dem Prozess eine Bedrohung. Was bedeutet das für unsere Sicherheit? Rufen Sie an und diskutieren Sie mit unter 0800 / 94 95 95 5.