Finnland und Schweden beantragen offenbar Nato-Beitritt im Mai

Schweden und Finnland haben sich Zeitungsberichten zufolge für einen Nato-Beitritt entschieden. Die schwedische Regierung habe gegenüber Finnland den Wunsch geäußert, dass sich beide Länder in der Woche, die am 22. Mai endet, bei der Nato um eine Mitgliedschaft bewerben sollten, schrieb die finnische Zeitung "Iltalehti".

Medien: Gemeinsame Bewerbung für Nato-Beitritt

Quellen in der schwedischen Regierung bestätigten die Information auch der Boulevardzeitung "Expressen". Die Regierungen haben sich demnach auf eine gemeinsame Bewerbung geeinigt. Angesichts der russischen Invasion in die Ukraine ist in Finnland und Schweden die Zustimmung zu einem Nato-Beitritt deutlich gestiegen.

Enge Zusammenarbeit mit der Nato

Die beiden EU-Mitglieder arbeiten bereits eng mit dem Militärbündnis zusammen. Unter anderem üben Nato-Truppen auf dem Territorium beider Staaten. Finnland und Schweden haben zudem ihre bilaterale Verteidigungszusammenarbeit in den vergangenen Jahren deutlich verstärkt.