"AfD bespielt die Sorgen der jungen Menschen"

Seit dem Ergebnis der Europawahl am vergangenen Wochenende dreht sich viel um die Frage: Warum haben so viele junge Menschen die AfD gewählt? Die Erklärungsansätze reichen von Protestwahl über TikTok bis hin zu einem vermuteten generellen Rechtsruck der deutschen Jugend. Im BR24-Interview für das neue "Possoch klärt" (Video oben, Link unten) macht Kilian Hampel, Politikwissenschaftler und Jugendforscher an der Universität Konstanz deutlich: Die aktuelle Politik nimmt die Sorgen und Ängste der jungen Menschen zu wenig ernst.

BR24: Haben wir uns in den letzten Jahren Nazis herangezüchtet und keiner hat’s gemerkt?

Kilian Hampel: Nein, das glaube ich nicht. Wir erleben jetzt auch nicht gerade so einen starken Rechtsruck in der Gesellschaft, dass wir Sorge haben müssten, dass nationalsozialistische Tendenzen in der gesamten Jugend vorhanden wären. Was wir gerade haben, ist eine extreme Unzufriedenheit, eine hohe Frustration bei jungen Menschen und die führt gerade dazu, dass sie sich eher der AfD hingezogen fühlen als anderen Parteien, vor allem den regierenden Parteien.

Rechtsextrem? "Das macht mir nicht so viel aus"

BR24: Warum gerade der AfD, hatte das Geheimtreffen von Potsdam und die anderen negativen Schlagzeilen, Stichwort Russlandnähe und mutmaßliche Spione, doch keinen bleibenden Einfluss?

Hampel: Die Ergebnisse der aktuellen Wahl haben gezeigt, dass nicht alle die AfD wählen, aber dass sehr viele mit der aktuellen Regierung sehr stark unzufrieden sind. Jetzt ist es so, die AfD hatte eindeutig Skandale. Wir sehen aber auch deutlich in Umfragen Menschen, die sagen, mir macht das gar nicht so viel aus, dass diese Partei größtenteils rechtsextrem, als gesichert rechtsextrem gilt, mir geht es eher um die Message, die diese Partei vertritt, mir geht es um die Message, die ich damit aussagen möchte. Und die Message ist gerade: Wir sind unzufrieden mit der aktuellen Regierung, wir sind unzufrieden mit unserer persönlichen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen Situation, und wir möchten da etwas verändert bekommen. Und da haben viele junge Menschen derzeit wohl das Gefühl, dass sie das mit der AfD am meisten bekommen.

Im Video: Jugend – Alles Nazis? Possoch klärt!