Der zweite Blick auf die Europawahl: Die zweitstärksten Parteien

Freie Wähler und BSW mit Achtungserfolgen

In der Eifel und in Garmisch-Partenkirchen sind die Freien Wähler Zweiter. Das BSW in Märkisch-Oderland, in Cottbus, in Suhl und in den Berliner Bezirken Lichtenberg und Marzahn-Hellersdorf.

Debakel der Linken: In den Ost-Kreisen allenfalls Dritter

Die Karte illustriert auch den tiefen Fall der Linken. In ihren einstigen Stammländern im Osten taucht sie nicht auf – sie ist allenfalls Dritter. Nur in Westdeutschland – nämlich den Hamburger Bezirken St. Pauli und Sternschanze – erobert die Linke Platz zwei.

Grüne nicht nur Großstadtpartei

Der Blick auf die Karte der Zweitplatzierten zeigt, dass die Grünen kein lupenreines Großstadtphänomen sind. Zum Beispiel liegen die Grünen – wenn auch mit unterschiedlich großen Abständen zur CSU in den ländlichen Kreisen Rosenheim, Bad-Tölz-Wolfratshausen, Weilheim-Schongau oder Landsberg am Lech auf Platz zwei. Daneben sind sie im "Speckgürtel" um München und im Landkreis Würzburg stark.