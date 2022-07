Waldbrände: Feuer in Brandenburg nicht unter Kontrolle

Die Feuerwehren in Brandenburg und Sachsen kämpfen gegen Waldbrände. Nach Angaben des Landkreises Elbe-Elster hat sich der große Acker- und Waldbrand dort auf einer Fläche von 800 Hektar ausgebreitet. Im Nationalpark Sächsische Schweiz brennt ebenfalls ein Waldstück. Auch in Bayern entzünden sich aufgrund der Trockenheit immer wieder Felder und Waldstücke.

Feuer in Brandenburg nicht unter Kontrolle

Die Lage in der brandenburgischen Region Kölsa-Siedlung in der Stadt Falkenberg sei "sehr angespannt", sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Morgen der Deutschen Presse-Agentur. Der Brand sei noch nicht unter Kontrolle. Das Feuer konnte sich auch wegen heftiger Sturmböen ausbreiten. Diese erschwerten die Löscharbeiten der Feuerwehrleute erheblich, machten sie in Teilen sogar unmöglich, hieß es in einer Mitteilung am späten Montagabend.

Etwa 600 Menschen mussten bereits ihre Wohnungen verlassen. Die Feuerwehr war am Dienstagmorgen mit 152 Einsatzkräften vor Ort.

Mindestens sieben Feuerwehrleute verletzt

Auch in Rehfeld war die Lage aufgrund starken Windes sehr unübersichtlich, sagte der stellvertretende Waldbrandschutzbeauftragte Philipp Haase am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Seinen Angaben zufolge brannte es im Wald zwischen Windrädern. Für Dienstag seien unter anderem Hubschrauber der Bundeswehr angefordert worden, so Haase.

Im Laufe des Einsatzes wurden mindestens sieben Einsatzkräfte verletzt, sechs von ihnen wurden ins Krankenhaus gebracht, teilte der Landkreis mit. Zudem sei eine Ferkelzuchtanlage in Kölsa-Siedlung abgebrannt, viele Tiere seien verendet.

Sachsen: Vorstufe zum Katastrophenalarm

Im Nationalpark Sächsische Schweiz weitete sich ein Waldbrand aus, der im Tschechischen Nationalpark Böhmische Schweiz ausgebrochen war. Für die Gemeinden Sebnitz und Bad Schandau löste das Landratsamt Sächsische Schweiz-Osterzgebirge am Montag eine Vorstufe zum Katastrophenalarm aus, wie ein Sprecher am Abend mitteilte. Am Dienstagmorgen seien dort noch 136 Einsatzkräfte vor Ort gewesen.

"Unser großes Problem ist der Wind"

Ein Hubschrauber sollte am Morgen die Lage erkunden. Es gab drei größere Einsatzstellen im Nationalpark Sächsische Schweiz, an der Gaststätte Großer Winterberg, am Kipphorn und am Kleinen Winterberg. "Unser großes Problem ist der Wind", so der Landratsamtsprecher mit Blick auf die Ausbreitung des Feuers.

Während am Montag in einigen Teilen Deutschlands - vor allem im Osten - noch höchste Waldbrandgefahr geherrscht hatte, sollte diese am Dienstag laut Waldbrandgefahrenindex des Deutschen Wetterdienstes sinken.

Flächenbrände auch in Bayern

Auch in Bayern hatte es am Montag mehrere Flächenbrände gegeben. So brannten im Oberpfälzer Landkreis Amberg-Sulzbach zwei Getreidefelder nieder. In der Gemeinde Hirschbach standen laut der Polizeiinspektion Amberg insgesamt vier Hektar in Flammen. Außerdem fingen etwa 300 Quadratmeter eines angrenzenden Waldgebiets Feuer. Die Polizei geht davon aus, dass Funkenflug den Brand auf dem trockenen Feld verursacht hatte. Bei Drescharbeiten war ein Stein in das Mähwerk eines Mähdreschers gelangt.

Im Allgäu hatte vergangene Woche ein Waldstück nahe Schloss Neuschwanstein gebrannt. Das Feuer ist seit Freitagnachmittag gelöscht. Der einsetzende Regen habe die Löscharbeiten unterstützt, so ein Polizeisprecher. Am Zunderkopf bei Hohenschwangau war am Donnerstag Wald auf einer Fläche von rund 100 Quadratmetern in Brand geraten.